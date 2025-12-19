Belém e dois municípios do Pará terão desligamento de energia programado; saiba quando

Entre 22 e 23 de dezembro, trechos de Belém, São Sebastião da Boa Vista e Soure ficarão sem energia para serviços de manutenção preventiva da rede de energia elétrica, conforme informado pela Equatorial Energia. Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede, obras de expansão e melhorias, implementação de novas tecnologias, inspeções técnicas, entre outros.

A manutenção segue um cronograma pré-definido e segundo a concessionária o serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. Ainda segundo a Equatorial, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

E ainda, a orientação da Equatorial é “de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto”. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas nos dias 22 e 23 de dezembro:

Belém

Bairro: Icoaraci (Maracacuera)

Data: 22 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 9h30 às 12h30

Ruas: Brasília entre as alamedas “A” e “C” do Conjunto Recanto Verde

Ruas: Alamedas “A”, “B”, “C”. Travessas: Primeira, Segunda, Terceira, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” E “J”, Todas no Conjunto Recanto Verde.

Ruas: Travessas: “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, E “J”, todas no Residencial Brasília II

São Sebastião da Boa Vista

Bairro: Zona Rural

Data: 23 de dezembro (terça-feira)

Horário: 8h30 às 10h30

Ruas: Ramal Furo da Laranja e Vilas: Furo da Laranja, Comunidade Nazaré, Furinho Urucuzal, Furo Chaves, Furo Pararara, Furo Santo Antônio, Furo Ucutituba, Ilha Chaves, Mauricio Frazão, Pereira, Rio Pará, Rio Santo Antônio, Rio Tucupi Grande, Rio Urucuzal e São João. Todas no município de São Sebastião da Boa Vista

Soure

Bairro: Macaxeira

Data: 23 de dezembro (terça-feira)

Horário: 10h às 15h

Ruas: Travessa Trinta e Dois, da Rua Quinta até o final.

Ruas: Quinta, Sexta e Sétima. Todas no Bairro Macaxeira