Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém e dois municípios do Pará terão desligamento de energia programado; saiba quando

A medida faz parte de serviços preventivos com desligamento programado, conforme informado pela concessionária de energia

O Liberal
fonte

Serviços abrangem a capital e cidades do interior (Foto: Divulgação | Equatorial Energia)

Entre 22 e 23 de dezembro, trechos de Belém, São Sebastião da Boa Vista e Soure ficarão sem energia para serviços de manutenção preventiva da rede de energia elétrica, conforme informado pela Equatorial Energia. Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede, obras de expansão e melhorias, implementação de novas tecnologias, inspeções técnicas, entre outros.

A manutenção segue um cronograma pré-definido e segundo a concessionária o serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. Ainda segundo a Equatorial, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

E ainda, a orientação da Equatorial é “de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto”. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas nos dias 22 e 23 de dezembro:

Belém

Bairro: Icoaraci (Maracacuera)
Data: 22 de dezembro (segunda-feira)
Horário: 9h30 às 12h30
Ruas: Brasília entre as alamedas “A” e “C” do Conjunto Recanto Verde
Ruas: Alamedas “A”, “B”, “C”. Travessas: Primeira, Segunda, Terceira, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” E “J”, Todas no Conjunto Recanto Verde.
Ruas: Travessas: “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, E “J”, todas no Residencial Brasília II

São Sebastião da Boa Vista

Bairro: Zona Rural
Data: 23 de dezembro (terça-feira)
Horário: 8h30 às 10h30
Ruas: Ramal Furo da Laranja e Vilas: Furo da Laranja, Comunidade Nazaré, Furinho Urucuzal, Furo Chaves, Furo Pararara, Furo Santo Antônio, Furo Ucutituba, Ilha Chaves, Mauricio Frazão, Pereira, Rio Pará, Rio Santo Antônio, Rio Tucupi Grande, Rio Urucuzal e São João. Todas no município de São Sebastião da Boa Vista

Soure

Bairro: Macaxeira
Data: 23 de dezembro (terça-feira)
Horário: 10h às 15h
Ruas: Travessa Trinta e Dois, da Rua Quinta até o final.
Ruas: Quinta, Sexta e Sétima. Todas no Bairro Macaxeira

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

TRANQUILIDADE

Tranquilidade marca primeiro dia sem 21 linhas de ônibus após Belém integrar BRT Metropolitano

A partir desta segunda-feira (15), entrou oficialmente em vigor a descontinuidade de 21 linhas de ônibus que atendem Belém, Ananindeua e Marituba

15.12.25 16h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda