Estado avança nas obras da Av. Duque de Caxias e em centenas de vias de Belém

O Governo do Pará avança nos serviços da Avenida Duque de Caxias, em Belém. O investimento faz parte do conjunto de obras estruturantes consideradas legados da COP 30, que ocorrerá em novembro na capital paraense. Além da Duque, centenas de vias em diversos bairros de Belém e nos distritos da capital paraense receberão pavimentação e requalificação, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população da capital.

“Assim como as outras obras do Estado no contexto da COP 30, que estão intensificadas e avançam dentro do cronograma, as intervenções na Avenida Duque de Caxias partem para a etapa final do trecho compreendido entre a Rua Antônio Barreto e a Travessa Humaitá. São intervenções necessárias para a manutenção da avenida, que é uma das principais de Belém”, explicou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Já foi concluída a pavimentação asfáltica nos pontos críticos e desgastados da Avenida Duque de Caxias, que também receberam nova sinalização. Os trabalhos seguem com a adequação das ciclofaixas existentes, implantação de abrigo de ônibus conforme as normas de acessibilidade, requalificação de calçadas para garantir acessibilidade universal e readequação da drenagem superficial.

Melhorias na mobilidade urbana

Com extensão total de 2,5 quilômetros com canteiro central e duas pistas, totalizando 5 mil metros de pista de rolamento, a Avenida Duque de Caxias é uma via arterial que absorve boa parte do trânsito da região central de Belém. A via, além de estar estrategicamente localizada, nas imediações do Hangar e do Parque da Cidade, principais polos de eventos da COP 30, também serve como rota secundária para o Aeroporto Internacional de Belém.

As intervenções que buscam otimizar a mobilidade urbana, acessibilidade e funcionalidade da capital paraense serão realizadas também em vias como a Avenida Dr. Freitas, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua Belém, Rua Municipalidade, Avenida Senador Lemos, Avenida Visconde de Souza Franco e Avenida Almirante Tamandaré.

As intervenções na via buscam otimizar a mobilidade urbana, acessibilidade e funcionalidade da capital (Leonardo Macedo / Ascom Seop)

"Asfalto COP"

Diversos bairros de Belém e seus distritos estão incluídos no conjunto de obras de pavimentação e requalificação viária para a COP 30. Os trabalhos resultam de um convênio do governo do Estado com o governo federal, por meio da Itaipu Binacional, com obras em centenas de vias da capital. Os serviços garantem pavimentação asfáltica, terraplenagem, drenagem, calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização.