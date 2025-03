Governo do Pará garante obras do “Asfalto COP 30” para o distrito de Mosqueiro, em Belém

O Governo do Pará segue intensificando os investimentos em obras de pavimentação asfáltica que serão legados da realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, a COP 30, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025. O distrito de Mosqueiro já recebeu mais de 1,5 quilômetro de asfalto novo dos mais de 6,6 quilômetros que foram disponibilizados para a ilha. No total, 32 bairros e distritos da capital paraense serão beneficiados.

Em Mosqueiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram executados serviços de pavimentação na Rua Vasco da Gama, Rua Elna Trindade, Rua Comandante Ernesto Dias e a Estrada do Marahú, entre Alameda Paraíso e Travessa Grão-Pará. As vias ainda receberão os trabalhos de recuperação de calçada, meio-fio e sinalização, que vão garantir a segurança dos pedestres e a organização do tráfego de veículos.

“Passo por aqui todos os dias na ida para o trabalho e a situação era muito difícil, com muitos buracos, lama. Quando podia, a gente evitava passar por aqui pela falta de segurança, pois corria o risco da moto quebrar. Agora, está um tapete. É algo importante não só para os moradores da rua, mas para a população de Mosqueiro, que vê o asfalto chegar”, falou Daniel Bernardo, morador de Mosqueiro, destacando a chegada do asfaltamento na Rua Comandante Ernesto Dias.

As obras do "Asfalto COP 30" são realizadas por meio de um convênio do Governo do Estado com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. No total, em Belém, serão executados 126 quilômetros em serviços de pavimentação asfáltica, em um investimento de mais de R$ 166 milhões.

"A realização da COP 30 em Belém e o consequente investimento em obras de pavimentação foi mais uma oportunidade do Governo do Pará atender a necessidade das pessoas que sofrem com a lama e a poeira. É um compromisso da gestão do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan proporcionar, cada vez mais, melhorias na condição de vida das pessoas, e isso também é possível com a chegada do asfalto, que facilita do dia a dia da população", destacou Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.