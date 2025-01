Estado vai entregar rua pavimentada pelo Programa Asfalto COP em Outeiro

A governadora do Pará em exercício, Hana Tuma, entregará, na manhã deste sábado (11), a pavimentação asfáltica visando à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro, em Belém. Moradores das ruas das Mangueiras e dos Bacuris, no distrito de Outeiro, serão beneficiados com mais infraestrutura e mobilidade urbana na véspera do aniversário de 409 anos da capital paraense.

Além da pavimentação asfáltica, as vias de Outeiro receberam serviços de drenagem superficial e profunda, terraplenagem, sinalização e construção de calçadas, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Sheila Cunha mora na Rua dos Bacuris há 15 anos, e agora ressalta a importância do asfalto na porta de casa. “A melhoria foi de 100% a partir da chegada do asfalto na nossa rua. Aqui era um local feio, cheio de buracos, lama, sem vala e saneamento algum. Graças a Deus, chegou a nossa vez aqui na Rua dos Bacuris. Nós nunca perdemos a fé e, agora, conseguimos esse benefício, que muda o nosso dia a dia para melhor”, afirma a moradora.

Paulo Assunção reside na Rua das Mangueiras, que já está pronta para a COP 30. Segundo ele, o asfaltamento trouxe uma nova perspectiva de vida para a população local. “Esse avanço, a partir do governo do Estado, melhorou muito a situação da nossa comunidade. Precisávamos dessa melhoria para a rua, que estava tomada pela lama. Hoje, a gente pode contemplar esse novo ambiente. Daqui para a frente, que o Estado e a comunidade continuem andando juntos por mais benefícios para a Ilha de Outeiro”, ressalta Paulo Assunção.

Investimentos

A urbanização das ruas das Mangueiras e dos Bacuris resulta do investimento de R$ 1.424.426,40 do Tesouro estadual. Como legado da COP 30, Outeiro já foi beneficiado com quase 1,5 quilômetro de asfalto. Também em parceria com o Governo Federal, via Itaipu Binacional, o distrito - a pouco mais de 30 km do centro de Belém - receberá mais de 6 km em obras de pavimentação.

"A governadora em exercício, Hana Tuma, já havia acompanhado o andamento das obras de asfalto COP em Outeiro, e agora estará entregando esse benefício, que é tão importante para a população. Além da melhoria da qualidade de vida, do fim da poeira e da lama, as pessoas passam a ter mais dignidade com a pavimentação asfáltica", enfatiza o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Programa do Estado

Em outra frente de investimentos do Governo do Pará nas áreas de infraestrutura e mobilidade, o Programa Asfalto Por Todo o Pará registra mais de 20 quilômetros de obras de pavimentação em Outeiro. Desse total, mais de 18 km já foram executados, e o restante está em plena execução, para que o Estado amplie as áreas urbanizadas no distrito.