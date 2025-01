Hospedagens para a COP 30 em Belém chegam a mais de R$ 1,5 milhão; confira

A 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) acontece em Belém, no mês de novembro deste ano, e a cidade já sente os impactos da grande procura por hospedagem. Desde o anúncio do evento, os preços de aluguéis estão com preços cada vez mais elevados, chegando a mais de R$ 1,5 milhão.

Um levantamento realizado pelo OLiberal, considerando o período de 9 a 22 de novembro de 2025 – véspera e dia posterior ao evento –, encontrou exemplos de preços exorbitantes.

🏘️ Na plataforma Booking.com, entre os anúncios de destaque, está um apartamento de 118 m² localizado na Avenida Conselheiro Furtado, no bairro de Nazaré. A acomodação, que possui um quarto, quatro camas de solteiro e uma de casal, foi anunciada por R$ 1.657.500. O valor pode chegar a R$ 2.210.000 para seis ocupantes, sem incluir os R$ 4 mil de impostos e taxas da plataforma.

Além dessa opção, outras três acomodações com valores milionários foram identificadas, incluindo uma casa de quatro quartos pelo mesmo valor.

Outras plataformas de aluguel de curta duração, como o Airbnb, oferecem alternativas com preços relativamente menores, mas ainda elevados. Longe do centro da cidade, em Icoaraci, um apartamento no período da COP 30 foi anunciado por R$ 44.808, com taxa de serviço de R$ 5 mil.

💸 Em entrevista, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS), Fernando Soares, explica que, nesse cenário, quando a demanda aumenta, quem detém os empreendimentos também dita o preço. "Esse aumento de preços se deve muito a isso, uma demanda muito alta com um baixo número de meios de hospedagem, isso com certeza valoriza quem tem", explica.

Confira alguns dos valores durante o período da COP 30

Hospedagens em Belém durante a COP 30. (Reprodução/Booking)

Apartamento – Bairro Nazaré: R$ 1.657.500 (para uma pessoa)

Casa – Almirante Barroso: R$ 1.657.500 (até 15 pessoas)

Apartamento – Batista Campos: R$ 1.625.000 (para duas pessoas)

Casa – Bengui: R$ 1.427.400 (até 7 pessoas)

Apartamento – Umarizal: R$ 888.420 (para uma pessoa)

Apartamento – Umarizal: R$ 455.813 (para uma pessoa)

Apartamento – Marco: R$ 304.980 (para uma pessoa)

As acomodações e valores foram retirados do site Booking.com.

Hospedagens em Belém durante a COP 30. (Reprodução/Booking.com)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)