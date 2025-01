Sebrae abre inscrições para capacitações gratuitas em parceria com o Airbnb

O Sebrae no Pará abriu inscrições para as primeiras capacitações de 2024 voltadas a anfitriões da plataforma Airbnb. Os cursos “Noções básicas de como hospedar no Airbnb - Preparação inicial” e “Noções básicas de como hospedar no Airbnb – Gestão de Reservas” serão realizados nos dias 14 e 15 de janeiro, das 18h às 20h, na sede do Sebrae, em Belém.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja virtual do Sebrae no Pará. As capacitações são destinadas a proprietários de imóveis que já utilizam a plataforma, além de interessados em começar a atuar como anfitriões.

Essa iniciativa faz parte do eixo de Hospitalidade e visa qualificar profissionais da Região Metropolitana de Belém para o turismo local, especialmente com vistas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense.

Desde o início da parceria com o Airbnb, em agosto de 2023, o Sebrae já capacitou mais de 500 pessoas em 20 turmas realizadas em cidades como Belém, Soure, Abaetetuba e Barcarena.

Outros cursos presenciais e online relacionados à gestão de pequenos negócios também estão disponíveis na loja virtual do Sebrae/PA e serão ampliados ao longo do ano.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)