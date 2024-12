Airbnb já movimentou R$ 91 milhões em Belém; projeção para 2025 é ainda maior

Os serviços de hospedagem estão impulsionando fortemente a economia em Belém. De acordo com um levantamento interno realizado pelo Airbnb, aplicativo que conecta hóspedes e anfitriões, os trabalhos da plataforma já injetaram cerca de R$ 91 milhões no PIB da cidade e um fomento de 1.600 empregos.

Para o ano que vem, a expectativa é de um crescimento ainda maior, graças a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em novembro de 2025, evento que irá levar até Belém autoridades internacionais, ambientalistas, ONGs, além de muitos turistas que precisarão de hospedagem na Região Metropolitana da capital.

Pensando na imensa necessidade de hospedagem na cidade para a COP 30, em novembro de 2023 o governo do Pará e o Airbnb firmaram um acordo de parceria para fortalecer o turismo e o desenvolvimento econômico em Belém. Essa iniciativa incentivou uma grande adesão da população pelo aplicativo, e consequentemente, um aumento na oferta de acomodações para os futuros inquilinos que vêm ao evento internacional.

Segundo dados da plataforma, desde que a parceria foi anunciada, o número de leitos disponíveis no Airbnb em Belém aumentou em 54%, com 5.210 leitos no primeiro ano de parceria. Além de uma maior oferta nos serviços de hospedagem, o governador do Pará, Helder Barbalho, ressalta a oportunidade econômica que este tipo de serviço gera na capital.

"O crescimento do Airbnb no Pará mostra que cada vez mais os turistas estão descobrindo o nosso Pará. Isto permite que possamos desenvolver esta nova vocação econômica, criando oportunidades de emprego e renda para a população", disse o governador.

Segundo Helder, a expectativa é que em 2025 a oferta de leitos cresça ainda mais e impulsione outros setores econômicos dentro de Belém, como o turismo.

"Acreditamos que o ano de 2025 será ainda melhor, pois a COP 30 representa uma grande oportunidade de crescimento para todas as atividades relacionadas ao setor de serviço. O Airbnb é um parceiro importante na nossa estratégia de ampliação de leitos para assegurar acomodação para todos os participantes da 'COP da Floresta', e temos certeza que a ampliação da oferta de hospitalidade através desta modalidade de estadia fortalece o papel de Belém como, capital da Amazônia, e destino turístico internacional para aqueles que desejam conhecer a floresta e tudo aquilo que o Pará tem a oferecer", disse o governador Helder Barbalho.

A estimativa é que Belém receba cerca de 50 mil visitantes durante a COP 30, um número expressivo e que representa muitas oportunidades de negócios para a cidade. Segundo dados do Airbnb, em 2023, para cada R$ 100 gastos em reservas pelo aplicativo no Brasil, os hóspedes desembolsaram R$ 522 em outros estabelecimentos durante suas viagens. O levantamento também aponta que o gasto médio, por pessoa, retirando as despesas de aluguel, foi de R$ 2.100, sendo que 45% desse valor foi distribuído nas comunidades onde estavam hospedados.

“Estamos entusiasmados em ver como o Airbnb pode ser um aliado no fortalecimento da economia do Pará e de Belém, especialmente em um momento tão importante como a COP 30. O Airbnb segue empenhado em incentivar experiências que conectam visitantes e a rica cultura local”, afirma Fiamma Zarife, diretora geral do Airbnb na América do Sul.

Isso é Pará

A parceria entre o governo do Pará e o Airbnb também irá promover mais valorização da cultura do paraense por um mais turismo sustentável e em sintonia com as temáticas que estarão sendo debatidas na COP 30. Esse objetivo em comum acontecerá através da rota turística 'Isso é Pará', dentro do projeto 'Rotas Airbnb', que cria uma sugestão de roteiros de passeios turísticos em Belém para os usuários da plataforma, com destaque para os municípios de Bragança e Salinópolis, Santarém e região e na Ilha do Marajó.

Além do fortalecimento no setor turístico, o acordo de parceria entre governo do Pará e Airbnb também proporciona capacitação para os novos e atuais anfitriões da plataforma, que serão instruídos por meio de cursos da Oficina Airbnb, para receberem os visitantes da melhor forma possível em Belém.