Prefeitura de Belém lança plataformas para turistas da COP 30

Novas plataformas digitais pretendem impulsionar o turismo em Belém na contagem regressiva para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30). A Prefeitura de Belém lançou o Visit Belém e Belém 360 para promover os espaços que oferecem atividades turísticas tanto para os visitantes como para a população da capital e região metropolitana. As duas plataformas podem ser acessadas pela internet diretamente pelos navegadores. Ainda não há aplicativos disponíveis, porém as plataformas são responsivas para smartphones.

O Visit Belém, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), apresenta informações abrangentes sobre atrativos turísticos, ilhas, eventos culturais e estabelecimentos gastronômicos da capital. A plataforma pode ser acessada gratuitamente pelo site visit.belem.pa.gov.br. Já a plataforma Belém 360, da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), mostra o andamento das obras nos pontos turísticos, bares e restaurantes possibilitando uma visão interna destes empreendimentos em 360 graus, acessível pelo site 360.belem.pa.gov.br.

"Essas duas plataformas se integram e fornecem várias informações sobre a cidade, inclusive, sobre os grandes monumentos arquitetônicos, em 360 graus, mostrando como eram e como estão agora. Quem acessar terá muitas informações turísticas sobre a cultura e gastronomia", destacou o prefeito Edmilson Rodrigues, durante o lançamento da plataforma, na última quinta-feira (5/12), em evento no auditório da Fecomércio, no bairro da Campina.

De acordo com a secretária de Turismo de Belém, Julia Gorayeb, o Visit Belém será uma plataforma onde os interessados poderão encontrar as informações turísticas da capital paraense em um único lugar de maneira fácil. “Notamos que havia a necessidade de um local onde poderíamos reunir as informações da nossa cidade para quem chega aqui. A ideia era reunir tudo isso nessa plataforma. Tivemos reunião com o Conselho Municipal de Turismo exatamente para acolher as ideias e desenvolver algo até chegar onde queríamos”, explica.

A plataforma também conterá mapa da cidade com os pontos turísticos indicando rotas para conhecer Belém, informações sobre o funcionamento dos espaços, descrição dos lugares e até divulgação dos eventos que serão realizados na capital. O Visit Belém também terá recursos de acessibilidade e, em breve, com opções também em espanhol e inglês, incluindo a tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e um mapa da ilha do Combu.

Já o Belém 360, desenvolvido pela Cinbesa, apresentará fotografias em 360° e vídeos aéreos captados por drones. A plataforma permite que os usuários acompanhem obras públicas em andamento, como as reformas do Mercado de São Brás e do Complexo do Ver-o-Peso, além de explorar virtualmente prédios históricos tombados e áreas verdes.

O diretor-presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo, explica que o todo o conteúdo da plataforma foi desenvolvido para ser compatível com óculos de realidade virtual, inclusive de baixo custo, produzidos com miriti. “A plataforma Belém 360 é uma janela virtual que oferece apresentações com imersão total, por meio da qual o espectador terá uma experiência realista em lugares importantes da nossa cidade. Um dos seus objetivos é promover a preservação cultural, podendo ser utilizada como recurso educacional, além de promover a visibilidade para negócios locais”.

O intuito é que o Belém 360 já comece a ser acessado por pessoas de todo o mundo interessadas em conhecer a cidade antes da realização da COP 30. “Neste momento em que as atenções do mundo estão voltadas para a nossa cidade, a plataforma Belém 360 é uma excelente fonte de informações para todas as pessoas que participarão da COP 30 e de seus eventos correlatos. Tendo o potencial de promover a geração de emprego e renda, consagrar a nossa vocação cultural e gastronômica, e apresentar aos visitantes diversos pontos de nossa cidade”, destacou.