Veja como será a programação da inauguração do novo Mercado de São Brás, em Belém

A inauguração do novo Mercado de São Brás está marcada para o próximo dia 13 de dezembro, sexta-feira, às 17h, com uma programação de shows, visitas guiadas e mais. O espaço, que servia como mercado municipal, foi revitalizado pela Prefeitura de Belém e será um complexo gastronômico e cultural.

Segundo a Prefeitura, a inauguração contará com shows de jazz, guitarrada e rap e reunirá artistas como Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, João Daibes, Dayse Addario e Pelé do Manifesto. Ainda, haverá um espetáculo luminoso e visitas guiadas ao novo complexo.

Programação

O público terá quatro pontos de programação musical: dois montados na Praça Floriano Peixoto, que fica em frente ao mercado, para a fala de autoridades e show cultural; e mais dois para apresentações, nos mezaninos frontal e posterior da nave principal Augusto Meira Filho.

O Trio Paraense de Jazz vai tocar no mezanino posterior, que fica nos fundos do prédio principal, podendo ser contemplado na ala dos permissionários de lanches e refeições, às 17h. O cantor e músico João Daibes, acompanhado de banda, vai abrir a programação do palco principal, na praça, às 17h45.

Na sequência, haverá um belo espetáculo visual e sonoro, que poderá ser visualizado à distância. De acordo com a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), será semelhante a um show piromusical, mas sem fogos de artifício, sem os estrondos. Os canhões de luz irão projetar para o alto, no ritmo da música. O espetáculo terá duração de 5 minutos.

A programação ainda se estende pelo sábado, 14, com as apresentações da Zarabatana Jazz, acompanhada da cantora Dayse Addario e da maestrina Cibele Donza, no palco principal, a partir das 19h, seguidas do rapper Pelé do Manifesto, a partir das 20h30, no mesmo espaço.

Confira a programação completa:

Dia 13/12:

- Trio Paraense de Jazz, mezanino posterior, 17h;

- João Daibes e Banda, palco principal, 17h45 ;

- Big Band da EMUFPA, mezanino frontal, 18h;

- Vídeo Mapping, 19h;

- Show Piromusical;

- Show Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, palco principal

Dia 14/12:

- Zarabatanna Jazz, com Dayse Addario e maestrina Cibele Donza, palco principal, 19h;

- Pelé do Manifesto e convidados, palco principal, 20h30.