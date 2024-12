Primeira Escola de Turismo do Brasil será inaugurada nesta sexta-feira (29) em Belém 

Em Belém, nesta sexta-feira (29/11), o ministro do Turismo, Celso Sabino, vai inaugurar a primeira Escola Nacional de Turismo do Brasil. O projeto criado pelo Ministério do Turismo vai disponibilizar cursos para qualificar o profissional do setor.

De acordo com o ministério, a escola tem o objetivo de atender a demanda do setor, qualificando a mão-de-obra turística com cursos presenciais em Belém, Santarém, Vigia e Bragança e também, de forma online, em todo o Pará.

"O foco é fortalecer a atividade turística na capital paraense, porta de entrada da Amazônia Brasileira e que sediará em 2025 o maior evento climático do mundo, a COP30”, informa o Ministério do Turismo. Além de Belém, o Rio de Janeiro também vai ganhar, no ano de 2025, uma unidade da Escola Nacional de Turismo.

A unidade do Pará vai funcionar com a cooperação técnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). O IFPA será responsável pela execução dos cursos nas modalidades presencial e a distância para atender tanto a capital, Belém, quanto o interior.

Escola Nacional vai ofertar quase 5 mil vagas em cursos técnicos

No primeiro ciclo, serão ofertadas 4,7 mil vagas em cursos focados em áreas estratégicas para contribuir com o desenvolvimento do turismo brasileiro, como “Gestão de Negócios para o Turismo”, “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, “Governança para a Hospedagem Familiar”, “Condutor de Atrativos Turísticos”, entre outros cursos voltados para o segmento, além de idiomas como inglês e espanhol.

Serviço:

29/11/24

14h - Inauguração da Escola Nacional de Turismo

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Belém, Av. Almirante Barroso, 1155, Marco, Belém-PA.

15h30 - Plantio de árvore símbolo do Azerbaijão

Local: Jardim do IFPA, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém.