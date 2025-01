Capacitações preparam empreendedores para a COP 30; veja opções de cursos

Os empreendedores paraenses que querem aproveitar as oportunidades da COP 30 em Belém, em 2025, precisam estar atentos à preparação para o evento. O Sebrae no Pará, entidade que apoia micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, está ofertando desde 2024 uma série de capacitações para qualificar os negócios locais.

Em janeiro, no dia 8, a primeira oportunidade do ano é uma palestra sobre noções básicas de como hospedar, voltadas à anfitriões e demais interessados. O objetivo é a preparação inicial. A palestra ocorre às 18h, na sede agência do Sebrae em Belém, na Rua Municipalidade, 1461, no bairro Umarizal. A inscrição é gratuita e pode ser feita neste link.

No dia 15, também às 18h na agência Belém, ocorre outra palestra, dentro da mesma linha de noções básica de nosso hospedar, mas gancho em gestão de reservas. O objetivo é ensinar empreendedores a organizarem a logística de reservas de hospedagem, com dicas para responder às demandas de maneira eficiente. A inscrição é neste link.

Capacita COP 30

Além disso, o Sebrae realiza capacitações através do programa Capacita COP 30, em parceria com o Governo do Estado. Em oito meses, 1.025 pessoas foram capacitadas em diversos cursos oferecidos pelo Sebrae Pará dentro da iniciativa .O objetivo do programa é qualificar quem atua diretamente no atendimento ao público, em diversos setores da economia, em preparação à COP 30.

Airbnb

Outra iniciativa é a parceria com a plataforma Airbnb. De agosto - quando iniciou, até dezembro, o Sebrae informou que 20 turmas, com 450 empreendedores, já haviam sido capacitados, com previsão de outras duas turmas em dezembro. O objetivo da parceria é capacitar tanto aqueles que já são anfitriões quanto novos interessados. As duas capacitações de janeiro são referentes à parceria.

Veja mais

“O público alvo é o da Região Metropolitana de Belém para contribuir com o turismo local antes, durante e após a realização da COP 30, que será em novembro de 2025, na capital paraense. A parceria Sebrae e Airbnb prevê ações até dezembro de 2025 e a meta é capacitar 3.000 pessoas, que se tornarão anfitriões pela plataforma”, explicou o Sebrae à reportagem.

Atendimento às empresas

Conforme informado também, entre julho de 2023 até dezembro de 2024, o Sebrae já havia atendido 15.467 empresas em setores estratégicos definidos para a COP 30, como alimentos e bebidas, economia criativa, hospitalidade e mobilidade. As capacitações ocorrem tanto de forma presencial quanto virtual, através dos cursos gratuitos ofertados no site do Sebrae Pará.

Planos para 2025

Para 2025, a entidade diz que dará continuidade às ações do Capacita COP 30, que tem como meta capacitar 22 mil pessoas até novembro de 2025. Além disso, a parceria com a plataforma Airbnb seguirá em andamento, com o objetivo de formar 3 mil anfitriões até dezembro de 2025. O atendimento às empresas dentro dos eixos estratégicos também seguem.

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, destaca a importância da COP 30 para o empreendedorismo local: “A COP 30 será uma oportunidade única de mostrar ao mundo toda nossa vocação em relação ao empreendedorismo, já que a Amazônia é um celeiro para os pequenos negócios. A Conferência será uma vitrine de negócios para mostrar o Pará para o Brasil e o mundo”, diz.

Magno também ressalta o potencial da Amazônia: “Temos uma vocação natural para trabalhar com a bioeconomia, que é uma solução para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Temos potencializado diversos projetos para posicionar a região como um polo de bioeconomia, interligando valores como inovação, preservação da cultura local, conhecimento ancestral e biodiversidade”, conclui.

Mais informações sobre os cursos ofertados pelo Sebrae Pará estão no site https://pa.loja.sebrae.com.br/. O atendimento presencial nas agências do Sebrae retornam neste dia 6 de janeiro, no horário das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. A central de relacionamento da instituição funciona 24h, por meio do telefone: 0800-570-0800.