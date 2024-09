Quanto lucra um anfitrião do Airbnb? Ganhos podem chegar a R$ 10 mil por mês, segundo pesquisa

Com a proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, Belém se prepara para receber visitantes de todo o mundo. Para muitos moradores, o evento representa uma oportunidade de gerar renda extra por meio do Airbnb, site de aluguel de hospedagens residenciais. Segundo uma pesquisa de 2017 realizada pela Priceonomics, anfitriões da plataforma podem ganhar até três vezes mais que outros pequenos empresários que utilizam plataformas similares, chegando a faturar até R$ 10 mil.

Atualmente, o Airbnb opera em mais de 190 países, incluindo o Brasil, oferecendo diversas opções de estadias, e o Pará entrou de vez nessa rota de turismo. Dados da Priceonomics mostram que metade dos anfitriões do Airbnb ganha mais de US$ 500 (aproximadamente R$ 2 mil) por mês. Nos Estados Unidos, a média mensal chega a US$ 924 (cerca de R$ 5 mil), mas os valores podem variar consideravelmente conforme a localização e a demanda.

Ganhos no Airbnb

A pesquisa de 2017 revelou a seguinte distribuição de ganhos mensais entre os anfitriões da plataforma:

15% recebem entre US$ 0 e US$ 99 (R$ 500);

38% ganham até US$ 499 (R$ 2 mil);

22% arrecadam entre US$ 500 e US$ 999 (R$ 5 mil);

11% recebem entre US$ 1000 e US$ 1499 (R$ 8 mil);

5% obtêm entre US$ 1500 e US$ 1999 (R$ 10 mil);

10% faturam mais de US$ 2000 mensais.

Com grandes eventos como a COP 30, a tendência é que esses números aumentem devido ao aumento da demanda e, consequentemente, dos preços.

Aluguel como renda essencial

Uma pesquisa realizada pelo Airbnb em 2018 revelou que 53% dos anfitriões brasileiros utilizam o aluguel como fonte de renda extra, enquanto 44% dependem desse valor para cobrir despesas mensais. Comparativamente, essa proporção é superior à de outros países da América Latina, como Chile (29%) e Colômbia (35%).

De 2012 a 2018, o número de acomodações no Brasil anunciadas no Airbnb cresceu de 3,5 mil para 180 mil, com uma variedade que inclui imóveis inteiros e quartos compartilhados ou exclusivos.

Como ser um 'anfitrião' no Airbnb?

📌 Crie seu perfil: para utilizar o Airbnb, tanto como anfitrião quanto como hóspede, é necessário criar um perfil na plataforma. Nele, você pode inserir informações sobre você, suas acomodações e suas expectativas.

📌 Anuncie seu espaço: se você deseja alugar um quarto, um apartamento ou uma casa, você pode criar um anúncio detalhado no Airbnb. Inclua fotos de alta qualidade, uma descrição completa do espaço e todas as comodidades disponíveis.

📌 Gerencie suas reservas: quando um hóspede faz uma reserva, você receberá uma notificação. A plataforma oferece ferramentas para gerenciar suas reservas, como mensagens, calendário e pagamentos.

📌 Avalie sua experiência: após a estadia, tanto o anfitrião quanto o hóspede podem deixar avaliações sobre a experiência. Essas avaliações são importantes para construir a reputação de ambos na plataforma.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)