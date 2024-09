O que é Airbnb? Veja a plataforma que pode render dinheiro durante a COP 30

Faltando pouco mais de um ano para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, que acontecerá em novembro de 2025 em Belém, muitos paraenses já estão de olho nas oportunidades que o evento pode trazer. Com a previsão de um grande número de turistas e a procura por hospedagem e acomodações na cidade, o Airbnb pode ser um aliado para quem deseja ganhar uma grana extra.

O Airbnb é uma plataforma de aluguel de hospedagens residenciais, que permite que qualquer pessoa disponibilize ou reserve acomodações ao redor do mundo. Atualmente, o site opera em mais de 190 países, incluindo o Brasil, oferecendo milhares de opções de estadias ao redor do mundo. Atualmente, o Pará entrou na rota do aplicativo.

A COP 30 promete impulsionar este setor na cidade e, por isso, vale a pena para os paraenses considerar a plataforma como uma forma prática e eficiente de oferecer suas hospedagens, seja um quarto, um apartamento ou uma casa inteira.

O que é o Airbnb?

O Airbnb é uma plataforma global de aluguel de hospedagens que conecta anfitriões – pessoas que têm imóveis ou quartos disponíveis – com hóspedes em busca de acomodações temporárias. Ao contrário de hotéis e pousadas tradicionais, o Airbnb oferece opções diversificadas que vão desde quartos simples até casas inteiras, permitindo que os viajantes escolham hospedagens mais personalizadas e, muitas vezes, mais acessíveis financeiramente.

O principal diferencial do Airbnb é a flexibilidade que ele oferece tanto para quem busca uma hospedagem quanto para quem deseja alugar seu imóvel. A plataforma facilita o processo de reserva e pagamento, e permite que os anfitriões estabeleçam suas próprias regras e preços, de acordo com o tipo de acomodação oferecida e o perfil dos hóspedes.

Como funciona o Airbnb?

O Airbnb opera como uma rede social de hospedagens. Para utilizar a plataforma, tanto os anfitriões quanto os hóspedes precisam criar perfis e, ao longo do tempo, acumulam avaliações que ajudam a construir sua reputação na comunidade. Essas avaliações são essenciais para que o anfitrião atraia mais hóspedes e para que os viajantes escolham suas acomodações com base em experiências anteriores.

O processo de reserva é simples: o usuário pesquisa por acomodações na cidade e no período desejado, aplicando filtros como data da hospedagem, preço, localização, tipo de imóvel, comodidades oferecidas (como estacionamento, wi-fi, aceitação de animais de estimação, etc.), e as avaliações de outros usuários. Em alguns casos, a reserva pode ser confirmada instantaneamente; em outros, o anfitrião precisa aprovar o pedido de reserva.

Uma das grandes vantagens da plataforma é a segurança oferecida tanto para quem aluga quanto para quem hospeda. O Airbnb conta com um sistema de pagamento integrado, regras de uso claras, além de um atendimento ao cliente em português, o que garante mais tranquilidade em eventuais imprevistos.

Por que utilizar o Airbnb durante a COP 30?

💡 Renda extra: com a alta demanda por hospedagens durante a COP 30, há um grande potencial de lucro para quem oferecer seu espaço no Airbnb. A plataforma permite que o anfitrião defina os preços de acordo com a procura e as características do imóvel.

💡 Flexibilidade: o anfitrião tem total controle sobre os períodos em que deseja alugar sua propriedade, além de poder definir as regras da estadia e selecionar os hóspedes conforme o perfil desejado.

💡 Interação com pessoas: alugar seu espaço durante o evento pode ser uma oportunidade única de conhecer pessoas de diversas partes do mundo e compartilhar a cultura local.

💡 Regras personalizadas: no Airbnb, o anfitrião pode estabelecer regras específicas para a estadia, como horários de check-in e check-out, restrições sobre o uso do imóvel e exigências quanto ao número de hóspedes. Isso ajuda a evitar imprevistos e a garantir uma experiência mais tranquila.

Como ser um 'anfitrião' no Airbnb?

📌 Crie seu perfil: para utilizar o Airbnb, tanto como anfitrião quanto como hóspede, é necessário criar um perfil na plataforma. Nele, você pode inserir informações sobre você, suas acomodações e suas expectativas.

📌 Anuncie seu espaço: se você deseja alugar um quarto, um apartamento ou uma casa, você pode criar um anúncio detalhado no Airbnb. Inclua fotos de alta qualidade, uma descrição completa do espaço e todas as comodidades disponíveis.

📌 Gerencie suas reservas: quando um hóspede faz uma reserva, você receberá uma notificação. A plataforma oferece ferramentas para gerenciar suas reservas, como mensagens, calendário e pagamentos.

📌 Avalie sua experiência: após a estadia, tanto o anfitrião quanto o hóspede podem deixar avaliações sobre a experiência. Essas avaliações são importantes para construir a reputação de ambos na plataforma.

Quais as formas de pagamento do Airbnb?

As formas de pagamento no Airbnb variam de acordo com o país, mas, no Brasil, a plataforma aceita cartões de crédito das principais bandeiras nacionais e internacionais, além de opções como Apple Pay, Google Pay e PayPal. Durante a reserva, o hóspede paga antecipadamente o valor total, que pode incluir algumas taxas extras.

Taxas extras cobradas pelo Airbnb

O valor final de uma reserva no Airbnb não inclui apenas o preço do aluguel, mas também algumas taxas adicionais que podem ser cobradas para que o anfitrião não fique no prejuízo, como:

💸 Taxa de serviço: cobrada pelo Airbnb, essa taxa é aplicada em todas as reservas e serve para cobrir os custos operacionais da plataforma.

💸 Taxa de limpeza: alguns anfitriões podem cobrar uma taxa extra para cobrir os custos de limpeza do imóvel após o check-out.

💸 Taxa de hóspede adicional: caso o número de hóspedes ultrapasse o limite especificado no anúncio, o anfitrião pode cobrar um valor extra por pessoa.

💸 Depósito de segurança: o anfitrião pode solicitar um depósito de segurança, que será usado apenas caso algum dano seja causado à propriedade.

Como o anfitrião recebe o pagamento?

Uma das grandes vantagens do Airbnb é a facilidade de receber seus pagamentos. A plataforma oferece diversas opções para que você escolha a que melhor se adapta às suas necessidades. É necessário acessar as configurações da conta de anfitrião e adicionar uma forma de recebimento (cartão de crédito, PayPal, transferência bancária, etc.).

O dinheiro é liberado cerca de 24 horas após o check-in do hóspede. O tempo para o dinheiro chegar à sua conta varia de acordo com a forma de pagamento escolhida, como:

Pagamento rápido (cartão de crédito): Até 30 minutos.

Até 30 minutos. PayPal: 1 dia útil.

1 dia útil. Transferência bancária: De 3 a 5 dias úteis.

De 3 a 5 dias úteis. Transferência internacional: De 3 a 7 dias úteis.

De 3 a 7 dias úteis. Apple Pay: Até 48 horas.

Até 48 horas. Google Pay: De 1 a 4 dias úteis.

Para quem oferece estadias longas, de 28 noites ou mais, o Airbnb envia os pagamentos em parcelas mensais, garantindo um fluxo de renda constante. O status dos pagamentos fica disponível no painel de ganhos.

Como anunciar seu espaço pelo site do Airbnb?

Anunciar seu espaço no Airbnb é simples e rápido. Veja como fazer pelo site:

Acesse o site do Airbnb. Clique em “Anuncie seu espaço no Airbnb” no topo da página. Selecione a opção “Anúncio Fácil Airbnb”. Clique em “Crie um novo anúncio”. Complete as etapas: “Descreva sua acomodação”, “Faça com que ela se destaque” e “Concluir e publicar”. Pronto! Seu anúncio será publicado e você poderá receber reservas como anfitrião.

Como anunciar pelo aplicativo do Airbnb?

Se preferir usar o aplicativo do Airbnb, siga esses passos:

Baixe o aplicativo e faça seu cadastro; No menu, acesse as opções de perfil; Desça até a opção “Vou hospedar”; Clique em “Crie um novo anúncio”; Finalize as etapas “Descreva sua acomodação”, “Faça com que ela se destaque” e “Concluir e publicar”; Seu anúncio será publicado e você estará pronto para receber reservas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)