Dá tempo de aprender inglês para a COP 30? Professor dá dicas para conseguir

Faltando um pouco mais de um ano para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, que acontece em novembro de 2025, em Belém, muitas pessoas estão correndo contra o tempo para se preparar para as oportunidades que o evento pode trazer. O diferencial deve ser dominar o inglês, o idioma principal das negociações e interações globais.

Com a previsão de receber cerca de 50 mil visitantes, incluindo 7 mil integrantes das equipes da ONU e delegações internacionais, Belém se prepara para uma grande movimentação. O evento deve gerar mais de 20 mil empregos, especialmente nas áreas de serviços e recepção, onde a comunicação é essencial, e o inglês pode abrir muitas portas. Mas será que ainda dá tempo de aprender o idioma até lá?

Aprender em um ano é possível?

Para Rafael Alexandre Oliveira, professor de inglês, a resposta é sim. “Tudo vai depender do esforço e da dedicação de cada um. Não existe um dom natural para aprender idiomas; o que faz a diferença é a prática constante e a motivação pessoal,” afirma. Segundo ele, o aprendizado do inglês pode ser acelerado se a pessoa mergulhar de cabeça no idioma e associá-lo ao dia a dia.

Além disso, Rafael destaca que o processo de aprendizado precisa ser prazeroso e adaptado ao perfil de cada pessoa. “É importante que o aprendizado seja divertido, que o aluno se identifique com o método. Isso torna o processo mais leve e eficiente”, reforça. "Quanto mais o aluno consome a língua — seja ouvindo, lendo ou falando —, mais rápido o aprendizado acontece", acrescenta.

Aulas presenciais ou online?

Para o professor, não existe um único método “certo”, mas uma combinação de estratégias pode trazer ótimos resultados. Ele diz que a escolha entre aulas presenciais ou online depende da preferência de cada um. Ele sugere que, além das aulas, o aluno deve consumir o máximo de conteúdo possível em inglês, como vídeos, músicas, podcasts e até mesmo interagir em chats com nativos.

Já para quem tem o objetivo específico de trabalhar ou interagir durante a COP 30, é fundamental focar em habilidades práticas e considerar formalidades. "Em ambientes formais, como a COP 30, utilizar uma linguagem informal pode soar rude ou mal-educado para nativos. Por isso, é importante praticar o uso adequado do vocabulário e das expressões conforme o contexto", explica.

Ao cumprimentar alguém em um evento oficial, por exemplo, seria preferível usar "How do you do?", expressão formal usada como cumprimento, especialmente quando se conhece alguém pela primeira vez. Em português, pode ser traduzida como "Como vai?" ou "Muito prazer. Já "What's up?” é uma expressão mais informal e soaria mais como "E aí?" em português.

5 dicas para quem quer aprender até a COP

Rafael Alexandre dá cinco dicas práticas para quem quer aprender inglês de forma eficaz em pouco tempo. Veja:

1 - Consuma o máximo de inglês possível no seu dia a dia – Escute músicas, assista filmes e séries em inglês, e siga páginas em inglês nas suas redes sociais.

2- Associe o inglês ao seu cotidiano – Aprenda vocabulário que você realmente vai usar. Fale sobre o que está ao seu redor e coloque-se em situações reais do dia a dia, usando o inglês.

3- Tenha coragem! – Não tenha medo de errar. O especialista em algo, um dia, foi iniciante. Tente, erre, insista e use o que está aprendendo.

4- Pratique durante o seu dia – Aprender inglês não é só estudar gramática por horas. Durante a rotina, pense em inglês e fale mentalmente no idioma.

5 - Divirta-se! – Aprender inglês é útil e divertido. Conectar-se com outras culturas, conhecer pessoas e ter acesso a conhecimento é uma experiência prazerosa!

Comece o quanto antes

Para Rafael, o ponto chave é começar o quanto antes. "Quanto mais tempo você tiver para praticar, melhor será o seu domínio do idioma", destaca. Ele recomenda combinar diferentes métodos de aprendizado, como aulas formais e práticas dinâmicas, interações online com falantes nativos ou o consumo de mídia em inglês, para manter a motivação e acelerar o processo.

Rafael acrescenta que o inglês não será útil apenas para a COP 30, mas também poderá abrir portas para diversas oportunidades profissionais no futuro. Ele destaca que investir no aprendizado agora traz benefícios que se estendem além da conferência, criando um diferencial competitivo no mercado de trabalho e ampliando as chances de crescimento.