Setor de Serviços é aposta para empregos na COP; veja dicas para conquistar uma vaga

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025, pode representar uma boa oportunidade de emprego. A expectativa é de uma intensa geração de novos postos de trabalho na capital paraense, com destaque para as áreas da Construção Civil, sobretudo no período que antecede o evento, e de Serviços, tanto durante quanto após a COP.

Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese Pará), explica que, no caso da Construção, os empregos estão diretamente ligados “à criação da infraestrutura necessária na cidade para acolher o evento” e que também visam deixar um legado e um portfólio de obras. “Nesse momento, a construção está empregando e deve continuar empregando”, avalia.

O combustível para a geração de novos postos nessa área, conforme aponta Everson, são os investimentos públicos, que devem girar em torno de R$ 5 bilhões. Em junho deste ano, um levantamento realizado pelo Grupo Liberal junto à Prefeitura de Belém e ao Governo do Estado apontou que a estimativa é de que, com as obras preparatórias para a COP, sejam gerados mais de 22 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Já o setor de Serviços é a grande aposta para a geração espontânea de empregos, como consequência do grande número de visitantes esperados na cidade. “É um setor que vai precisar de muito mais gente, e esse crescimento vai se acentuar à medida que nos aproximamos do grande evento. Na prática, estamos falando de bares, restaurantes, hoteis, transporte e tudo que envolva receptivo”, pontua Costa.

“O Comércio também deve crescer, mas não na mesma medida que o setor de Serviços, que está mais ligado a essas atividades. Essa é a diferença desses setores para Construção, que tem começo, meio e fim. É uma obra que começa, tem um prazo determinado, e depois não requer tantos trabalhadores para acabamento e finalização do empreendimento. Portanto, tem um tempo e um ciclo definidos”, complementa.

Qualificação será o diferencial; veja dicas

Para garantir uma vantagem competitiva, a qualificação será fundamental. Marcel Almeida, consultor executivo e especialista em treinamentos, destaca a importância da preparação específica para quem deseja atuar durante a COP 30. “Setores como hotelaria, bares, restaurantes, turismo sustentável e cultural, transporte executivo e segurança de autoridades devem ter as maiores demandas”, projeta Almeida.

Ele recomenda que os candidatos invistam em cursos de inglês executivo para se comunicar de forma eficaz com turistas internacionais e desenvolvam habilidades de atendimento ao público. “Os visitantes da Amazônia buscam experiências autênticas, então oferecer serviços que proporcionem vivências genuínas da região será um diferencial significativo”, acrescenta Almeida.

Além disso, o consultor aponta que a preparação é fundamental. “Escolher uma área de interesse e fazer cursos específicos relacionados a essa área é essencial. Por exemplo, se optar pelo setor de transporte executivo, é importante investir em cursos de direção defensiva e executiva, além de melhorar a comunicação em inglês e técnicas de atendimento ao cliente”.

Para encontrar oportunidades, Almeida orienta que “a internet facilita o acesso à informação e os portais de emprego são uma boa estratégia para encontrar vagas”. Ela também aponta “que a eleboração de um currículo bem elaborado, destacando habilidades e qualificações de acordo com a vaga, é fundamental para acessar as oportunidades que a COP 30 trará”.