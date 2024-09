Belém terá maior evento do ano sobre ESG nos negócios da Amazônia e do Brasil

Ser palco de discussão sobre as práticas ESG (ambientais, sociais e de governança) no contexto dos negócios tanto da Amazônia quanto do Brasil é o principal objetivo do Fórum de Belém. O evento conta com realização da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Brasil, Pará e Amazonas e vai ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro, na Estação das Docas, bairro da Campina.

Com mais de 15 horas de conteúdo, 13 palestrantes e 6 trilhas de aprendizado, o evento vai apresentar as oportunidades de negócio e trabalho que podem ser desenvolvidas durante a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), que terá como sede a capital paraense.

Alguns dos palestrantes já confirmados são: Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável e Conselheiro do Centro SEBRAE de Sustentabilidade; Giuliana Morrone, jornalista e especialista em ESG; Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae Pará; Kilma Cunha, Diretora da Onça Puma, operação de níquel da Vale Metais Básicos.

Outro grande destaque do evento é a Arena do Conhecimento, onde empreendedores e demais profissionais vão poder participar de diversas palestras gratuitas com temas preparatórios para demandas de produtos e serviços para a COP-30. Além disso, vão ser realizadas a Feira de Economia Circular para pequenos empreendedores e a Expo Negócios, gratuita ao público.

O que significa ESG?

O mundo empresarial investe cada vez mais nos três pilares do ESG, “Environmental, Social and Governance”, que, em português, refere-se aos aspectos ambiental, social e de governança de uma companhia.

Esse modelo de gestão considera que os negócios devem analisar não apenas resultados financeiros, mas também o impacto no planeta e na sociedade. A implementação de ações baseadas no modelo ESG pode compreender várias práticas e iniciativas em diferentes áreas. Alguns exemplos:

1.Ambiental

Eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa;

Gestão de resíduos e reciclagem.

2.Social

Diversidade e Inclusão;

Educação e Desenvolvimento.

3.Governança

Transparência e prestação de contas;

Ética empresarial.