Parceria entre Governo do Pará e Booking.com é assinada para ampliar hospedagens para COP 30

O Governo do Pará e a plataforma de hospedagem Booking.com firmaram um Memorando de Entendimentos (MOU), nesta terça-feira (17/9), estabelecendo uma parceria para o desenvolvimento do turismo no Estado. O principal objetivo dessa colaboração entre o setor público e privado é ampliar a oferta de leitos na Região Metropolitana de Belém, em preparação para a COP 30, conferência climática da ONU que ocorrerá na capital paraense em novembro de 2025.

De acordo com o governador Helder Barbalho, a iniciativa, além de ofertar leitos em hotéis, também incentiva a utilização temporária de imóveis particulares, beneficiando a economia local e gerando renda para a comunidade. Ele ressaltou que a proposta busca garantir um legado duradouro para o Estado, impulsionando o turismo. "Queremos que essa COP seja lembrada como a COP da Amazônia e da natureza, e que após o evento, os benefícios se estendam para Belém, para o Pará e para nossa população, gerando emprego e renda", afirmou o governador.

Acordo tem importância estratégica para o Booking

Wagner Osti, gerente jurídico da Booking.com para a América Latina, destacou a importância estratégica do acordo para a empresa, especialmente considerando que Belém é o destino mais procurado no norte do Brasil pela plataforma. Ele citou pesquisas que indicam que 97% dos brasileiros desejam uma viagem mais sustentável, e que Belém tem atraído cada vez mais turistas interessados nesse perfil de turismo. "Belém é a cidade mais buscada na região Norte", afirmou Osti.

A parceria também inclui a criação de materiais informativos e a realização de workshops periódicos e seminários on-line, abordando temas como locação de imóveis, hotelaria e as responsabilidades jurídicas dos anfitriões. Osti reforçou que a missão da Booking.com é facilitar o acesso a experiências de viagem mais sustentáveis, colaborando com o crescimento do turismo em Belém e nas cidades vizinhas.

Por meio do acordo, a Booking.com se compromete a compartilhar dados confidenciais sobre hospedagens registradas, tendências de viagens e fluxo turístico na Região Metropolitana de Belém. Essas informações serão utilizadas pelo Governo do Pará para fortalecer o turismo regional, assegurando que os benefícios não se concentrem apenas em Belém, mas alcancem todo o Estado.

O acordo, que não envolve compromissos financeiros entre as partes, entrará em vigor a partir da assinatura e será publicado no Diário Oficial nos próximos dias, permanecendo ativo até a realização da COP 30.

O governador Helder Barbalho destacou que, além de atender à demanda da COP, o acordo vai beneficiar a hotelaria local e os proprietários que atuam com aluguéis de curta temporada. A plataforma Booking.com, reconhecida por conectar estabelecimentos e hóspedes, oferece novas oportunidades de renda e crescimento para o Estado, especialmente com o aumento do interesse internacional gerado pela COP 30. "A vocação do turismo pode ser o grande motor para novas oportunidades no Pará", concluiu o governador.