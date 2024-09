Governo do Pará e Booking.com fecham acordo para ampliar leitos na COP 30

O governo do Pará e a plataforma de hospedagem Booking.com assinarão, nesta terça-feira (17), um Memorando de Entendimentos (MOU) com o objetivo de aumentar a oferta de hospedagem para a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O acordo será oficializado pelo governador Helder Barbalho em cerimônia no Palácio dos Despachos, em Belém.

O memorando estabelece que a Booking.com fornecerá materiais informativos e promoverá ações educativas, como workshops e seminários online voltados à locação de imóveis e temas relacionados à hotelaria tradicional e às responsabilidades jurídicas dos anfitriões. A plataforma também se compromete a direcionar hóspedes para municípios próximos à capital em casos de alta ocupação, visando distribuir a demanda de hospedagem.

O acordo inclui ainda a obrigação da Booking.com de compartilhar dados sobre o número de hospedagens registradas em Belém e na Região Metropolitana, incluindo tendências de viagens e fluxos turísticos, para auxiliar no desenvolvimento de estratégias de turismo local.

Também conforme divulgado pelo governo do Pará nesta segunda-feira (16), o acordo não envolve compromisso financeiro entre as partes e entrará em vigor imediatamente após a assinatura, com publicação prevista no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. A vigência do memorando se estende até a realização da COP 30, em 2025.

Nova rota turística

A formalização da parceria acontece um dia antes do lançamento de uma nova rota turística do projeto "Rotas Airbnb", previsto para quarta-feira (18), também no Palácio dos Despachos, em Belém. Em novembro de 2023, o governo do Pará e a plataforma Airbnb também anunciaram uma parceria semelhante.

A rota será apresentada pelo governador Helder Barbalho, pelo secretário de Turismo, José Eduardo Pereira da Costa, e pela diretora-geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarif, destacará as belezas naturais e culturais do Pará, incluindo as praias de Salinópolis, Bragança, Santarém, a região oeste do estado e a Ilha do Marajó.

A nova rota turística estará disponível no site do Airbnb a partir de 18 de setembro. O lançamento faz parte da parceria entre o governo do Pará e a plataforma de hospedagem para promover o turismo no estado. Atualmente, o Airbnb conta com 11 rotas no Brasil, incluindo a de Alter do Chão, criada em 2022.