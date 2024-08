Quer hospedar visitante na COP 30? Sebrae Pará e Airbnb abrem cursos de capacitação

A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas - COP 30, que será realizada em Belém, em novembro de 2025, deve atrair mais de 40 mil visitantes de diversos países, nos principais dias do evento, conforme estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com a expectativa de grande demanda por leitos nesse período na capital paraense, o Sebrae Pará e a Airbnb anunciaram uma parceria para capacitar proprietários de imóveis que já são anfitriões na empresa e também para interessados em se tornar anfitriões na plataforma de hospedagem.

De acordo com o Sebrae, a parceria vai vigorar até dezembro de 2025 e a meta é capacitar 3.000 pessoas entre empreendedores, anfitriões e membros da comunidade. As inscrições são gratuitas e o primeiro curso, de "Noções Básicas de Como Hospedar no Airbnb - Preparação Inicial", será em 7 de agosto, na sede do Sebrae Pará.

Para Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a iniciativa representa uma oportunidade para fortalecer o empreendedorismo local. "Além de ampliar a oferta de acomodações na cidade durante o evento, novos e atuais anfitriões serão qualificados para melhor receber os visitantes, impulsionando nossa economia local em qualquer época do ano", destaca.

O acordo firmado entre a plataforma e o Sebrae Pará contempla a realização de cursos, através do projeto Oficina Airbnb, para o desenvolvimento de competências para estimular o turismo e preparar os anfitriões para atuarem com suas melhores habilidades. Conforme informações divulgadas pelo Sebrae, como parte da grade de cursos, os participantes ouvem diretamente de superhosts dicas e informações úteis sobre como começar e ter sucesso no Airbnb. Muitos também aprendem sobre a plataforma e ferramentas que podem ajudá-los a obter renda extra, expandir os seus negócios e apoiar o turismo local.

Como se inscrever

Para participar do curso Noções Básicas de Como Hospedar no Airbnb - Preparação Inicial e demais oficinas da grade de programação, os interessados podem fazer a inscrição no site pa.loja.sebrae.com.br.