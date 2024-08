Cadastros no Airbnb quadruplicam em Belém, revela site

Desde o início dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025, o número de imóveis cadastrados na plataforma Airbnb aumentou de 700 para cerca de 3.500, ou seja, quadruplicou. O site Poder360, que revelou os dados no último domingo (25), aponta que esse incremento de 400% na disponibilidade de leitos via plataforma “ajuda a aliviar a pressão sobre a rede hoteleira local para o evento”.

Ao Grupo Liberal, Tony Santiago, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) do Pará, informou que Belém conta atualmente com cerca de 18 mil leitos, número que deve aumentar para 20 mil com a entrada já anunciada das redes hoteleiras Vila Galé e Tivoli, além de novos hotéis menores que estão surgindo. Com a adição de navios, hospedarias provisórias e plataformas de hospedagem, como o Airbnb, a capacidade total deve alcançar 50 mil leitos.

O Airbnb, por sua vez, afirmou em nota que “não divulga o número de acomodações anunciadas regionalmente na plataforma”. No entanto, ressaltou que o “governo do Pará e o Airbnb anunciaram uma colaboração estratégica para impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico na região, especialmente em antecipação à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas”. O anúncio foi feito há quase um ano, em novembro de 2023.

Além disso, o Airbnb destacou que, “entre as ações para apoiar a qualificação do turismo local para a conferência, anunciou recentemente uma parceria com o Sebrae no Pará para capacitar atuais e futuros anfitriões na plataforma”. O objetivo é treinar tanto proprietários de imóveis já cadastrados quanto aqueles interessados em se tornar anfitriões no Airbnb. De acordo com a plataforma, a colaboração vai até dezembro de 2025 e visa capacitar 3 mil pessoas, incluindo empreendedores, anfitriões e membros da comunidade.

Estratégias

De acordo com o governo do Pará, “uma série de soluções está em andamento para atender a demanda de hospedagem para o evento". Ao Grupo Liberal, o governo estadual destacou que “trabalha em conjunto com os governos federal e municipal e também com a iniciativa privada para preparar Belém para receber a COP 30” e reforçou que, “considerando as soluções em andamento, há leitos suficientes para atender à demanda durante o evento”.

O governo do Pará cita a construção de três novos empreendimentos de alto padrão por grupos internacionais e acrescenta que conta com investimentos para reforma e ampliação por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) liberado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). Também informa que 17 escolas serão usadas como alternativa de hospedagem no padrão de hostel. Segundo o governo, as unidades “vão ser reformadas como legado para a cidade”.

Outras iniciativas incluem tendas climatizadas, vilas militares, a construção de um espaço para comunidades indígenas e construções modulares de alto padrão, que serão transformadas em centros administrativos após a COP. “A contratação de navios de cruzeiro também é uma solução importante”, diz o governo. Eles devem disponibilizar cerca de 5 mil leitos para o evento. “Toda a organização está sendo alinhada com tranquilidade com a UNFCCC, atendendo os interesses da organização e do Brasil”, garante o Estado.

“Somados a estes esforços, o governo do Pará firmou um protocolo de entendimento com plataformas de hospedagem de curta duração. O acordo tem por objetivo a promoção turística e a ampliação de imóveis cadastrados nas plataformas, que vão elaborar material informativo e educacional e promover a qualificação de anfitriões. Por serem mundialmente conhecidas, as plataformas possibilitam a conexão do imóvel do paraense com as pessoas que desejam visitar o estado”, informou.

Ocupação

Tony Santiago, presidente da ABIH-PA, espera que a ocupação hoteleira em Belém e arredores atinja 100% durante a COP 30. Segundo ele, para além dos dias do evento em si, todo mês de novembro de 2025 deve ter lotação máxima ou algo próximo disso. Ele também prevê alta ocupação durante os eventos que antecedem a COP. "Soubemos que o governo já está finalizando a organização de um mini ‘Rock in Rio’, com várias atrações internacionais, que devem ocorrer na cidade antes da COP, por exemplo", comenta.

Para Santiago, além do impacto imediato da COP 30, as iniciativas em curso, capitaneadas pelo poder público, contribuirão para um legado positivo para Belém. Ele avalia que “o incremento do turismo internacional, principalmente o europeu, será inevitável". Santiago diz ainda que está “torcendo por uma nova malha aérea internacional, com voos semanais de Belém pela rota do Panamá operados pela Copa Airlines e pela Avianca”, e que já “existem negociações nesse sentido”.