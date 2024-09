Setor hoteleiro de Belém já está com quase 80% das ocupações reservadas para o Círio

A cerca de um mês para a maior festa religiosa do Pará, o Círio de Nazaré, o setor hoteleiro de Belém já está com quase 80% das ocupações reservadas para a segunda semana de outubro, afirma Fernando Soares, representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS).

“No levantamento que nós fizemos, com os nossos associados, tínhamos, no início de setembro, cerca de 75% a 77% de reservas feitas, com um percentual de 69% a 70% de reservas confirmadas, ou seja, pessoas que já pagaram antecipadamente parte da reserva”, detalha o assessor jurídico do SHRBS, que projeta a ocupação total dos leitos até o Círio.

Soares ressalta que a expectativa da hotelaria belenense é de grande movimentação, alcançando vários segmentos de hospedagem. “O período do Círio é o que mais movimenta todos os meios de hospedagem em Belém. Inclusive, muitas pessoas vêm do interior, pernoitam em motel, vão às procissões, e voltam para o motel apenas para comer alguma coisa, tomar um banho e seguir viagem de volta para as suas cidades. Então a movimentação é intensa em todos os lugares que oferecem acomodações”, destaca.

Para o SHRBS, em comparação com os anos anteriores, com exceção dos anos de pandemia, a movimentação para este segue semelhante. “Você tem durante os três dias do final de semana do Círio 100% de ocupação, e durante o período dos 15 dias que antecedem é uma média de 45% a 50%, isso em toda a cadeia de hospedagem. Há poucos leitos na cidade, então todos são procurados, chegando a 100% na maioria. Hostels, pensão, pensionato, hotel, motel, todos faturam no período do Círio”, conclui.

Uma pesquisa feita pela reportagem do Grupo Liberal aponta que muitos hotéis localizados na grande Belém já estão com as ocupações quase totalmente preenchidas, com disponibilidade de apenas 10% dos leitos para o período.

Hotéis do tipo três estrelas oferecem pacotes de hospedagem com diárias, em média, de R$ 800, para o período de 11 a 14 de outubro. Pacotes de acomodação em hotéis com uma classificação menor podem ser encontrados a partir de R$ 1.590, no total.

Por outro lado, opções mais requintadas, classificadas com cinco estrelas, oferecem pacotes que variam entre R$8.866 e R$23.600, referente aos quatro dias de hospedagem.