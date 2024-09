21ª edição do Círio Naval ocorre neste domingo (15), em Belém

A 21ª edição do Círio Naval ocorrerá na manhã deste domingo (15/9). A procissão percorre algumas ruas do bairro de Val de Cães, em Belém, e no trajeto a Imagem Peregrina recebe homenagens dos fiéis que residem nos conjuntos Providência e Promorar. Segue até o Colégio Almirante Renato Guillobel, na rodovia Arthur Bernardes, onde se encerra com a Missa Solene em honra à Virgem de Nazaré. O padre José Maria Gomes de Oliveira, capelão do Comando do 4º Distrito Naval (COM4ºDN), conta que a expectativa é de que mais de mil pessoas participem do evento, mesmo número de público atingido na edição do ano passado.

“É esperado todo ano esse momento. Até porque a gente tem como momento forte a evangelização e também de grande expressão de fé. Percebemos nos rostos dos peregrinos a emoção de estar perto dessa imagem tão significativa e, sobretudo, de poder expressar sua fé publicamente, nas ruas, cantando, louvando, rezando, se emocionando”, disse ele.

Com o tema “Perseverantes na oração”, o Círio Naval é realizado pela Capelania Militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, da Marinha do Brasil (4º Distrito Naval). A homenagem envolve um círio, ocasião em que a Marinha do Brasil e os fiéis devotos acompanham a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, conduzida em uma berlinda, saindo às 7h da Vila Naval do Albatroz, localizada no conjunto Marex.

Para o padre Antônio Jailson, Capelão Naval, “o Círio Naval é uma homenagem da Marinha do Brasil e da nossa comunidade à Nossa Senhora de Nazaré. É um momento intenso de devoção e renovação da fé mariana para todos nós”.

Serviço

Data: neste domingo (15/9)

Horário: 7h

Percurso: Conjunto Marex, Conjunto Providência, Conjunto Promorar, rodovia Arthur Bernardes e se encerra no Colégio Guillobel.

Saída: Club Albatroz