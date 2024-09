Círio Fluvial 2024: Marinha do Brasil anuncia regras de segurança na próxima terça-feira (17)

As regras de segurança para as embarcações que participarão do Círio Fluvial 2024 serão anunciadas pela Marinha do Brasil em uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira (17), às 9h, no Comando do 4º Distrito Naval, situado no bairro da Cidade Velha, em Belém. Durante o evento, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) também aproveitará a ocasião para lançar o concurso de ornamentação de barcos, além de apresentar a bandeira e o adesivo que serão distribuídos às embarcações devidamente inscritas e inspecionadas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR). A expectativa é de que 250 embarcações se inscrevam para participar da Romaria Fluvial.

Inscrições de embarcações

As inscrições das embarcações para o Círio Fluvial 2024 poderão ser realizadas, gratuitamente, de 16 de setembro a 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30, de forma presencial, na sede da CPAOR (Rua Gaspar Viana, 575, Reduto) ou pelo e-mail cpaor.gap@marinha.mil.br. Mais informações pelos telefones (91) 3218-3954/3950, (91) 98134-9000 (whatsApp), pelo e-mail cpaor.gap@marinha.mil.br e/ou pelo site marinha.mil.br/cpaor.

Segurança

A CPAOR coordenará o tráfego aquaviário durante o translado fluvial da Imagem. A medida visa garantir a segurança da navegação, evitando que condutores realizem manobras de risco e causem acidentes, na tentativa de se aproximar do Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, que conduzirá a Imagem pelo 24º ano. Nesta edição, a Marinha empregará mais de 420 militares e mais de 20 meios, entre navios, embarcações, motos aquáticas e helicóptero, na organização e realização da Romaria Fluvial.

Somente as embarcações que efetuarem inscrição na CPAOR e estiverem com a bandeira e/ou adesivo fornecidos pela Setur poderão permanecer e/ou navegar na área em que será realizado o Círio Fluvial (trecho da Baía do Guajará entre o trapiche de Icoaraci e a Escadinha do Cais do Porto de Belém).

A orientação da Marinha é de que os participantes do Círio Fluvial sigam as regras de segurança de tráfego aquaviário: será obrigatório o uso de colete salva-vidas em embarcações miúdas dos tipos moto aquática, rabeta, canoa e bote de casco de alumínio ou madeira; é proibido o transporte de crianças menores de sete anos em motos aquáticas e embarcações sem cabine habitável; estará proibida a realização de esportes náuticos, como stand-up paddle, kitesurf, remo, canoagem, vela, entre 8h e 12h, na área compreendida entre o trapiche de Icoaraci e o Cais da Escadinha; as embarcações não poderão adentrar o isolamento feito pela Capitania. É importante ressaltar que caso seja constatado o transporte de passageiros acima da lotação permitida, o comandante da embarcação será responsabilizado criminalmente.

Todas as diretrizes gerais e regras especiais para as embarcações que participarão do Círio Fluvial foram publicadas na Portaria n° 5/Com4°DN/ComOpNav/MB, de 6 de setembro de 2024.

Círio Terrestre

Militares da Marinha do Brasil também atuarão no dia 13 de outubro, no Círio terrestre: cerca de 250 Fuzileiros Navais do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas (2°BtlOpRib) farão a segurança da berlinda e garantirão o andamento da procissão. Na chegada da Imagem na Basílica de Nazaré, a Banda de Música do 2°BtlOpRib fará apresentação na Praça Santuário.

Serviço:

Coletiva de imprensa – Regras para o Círio Fluvial 2024

Data: 17 de setembro de 2024

Horário: 9h

Local: Comando do 4º Distrito Naval (Rua Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha)