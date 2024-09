Ingressos das arquibancadas do Círio e Trasladação encerram no primeiro dia de vendas

Os ingressos para a arquibancada do Círio e Trasladação encerraram no primeiro dia de vendas, nesta terça-feira (10). De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), por volta das 14h, mais de 80% dos ingressos tinham sido vendidos. Não há previsão de um novo lote.

A arquibancada A está localizada em frente ao Basa, enquanto a B está em frente ao Bradesco. As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da DFN desde 2012, e a arrecadação com as vendas dos ingressos é destinada ao pagamento das despesas do Círio, bem como à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.