Círio 2024: devotos de Nossa Senhora fazem questão de usar camisa do Círio nas procissões

A camisa do Círio é um ícone da festividade de Nazaré. E muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré fazem questão de usar esse acessório na Trasladação, no sábado, e na grande procissão, esta realizada no segundo domingo de outubro.

Roberto Souza, diretor de Marketing da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), disse que a camisa do Círio, assim como o cartaz e as fitinhas, é mais um grande ícone da festividade de Nazaré. “A variedade de peças de vestuário criadas na época do Círio tem na camisa sua maior tradição”, afirmou.

“Por isso, a Diretoria faz questão, todo ano, de criar um modelo de camisa, cujo valor de venda é revertido diretamente para a realização do Círio”, explicou. O diretor disse que a confecção da camisa com o selo do Círio é uma ação de um projeto que associa produtos de qualidade, exclusivos e produzidos na nossa terra à beleza e grandiosidade da manifestação de fé do Círio de Nazaré.

“A camisa é como ‘o traje oficial’ do romeiro para homenagear Nossa Senhora, principalmente na Trasladação e Círio. Por isso precisa ser bonita, de qualidade, para valorizar e destacar a genuína expressão da fé e devoção pela Santinha de quem a usa”, disse o diretor Roberto Souza.

VEJA MAIS:

"Eu uso a camisa durante todo o ano”, diz vendedora

Todo ano, a vendedora Miriam Azevedo, 42 anos, compra a camisa do Círio para acompanhar as procissões em homenagem à padroeira dos paraenses. “Eu acho muito importante, principalmente porque, geralmente, a estampa da camisa vem com o novo manto”, contou. Ela disse que não usa a camisa apenas durante as procissões. “Eu uso durante o ano todo porque vou para as novenas. Eu uso para mostrar que sou devota”, afirmou.

Para Miriam, usar a camisa no dia do Círio é um momento especial. “É muita emoção. E muita gratidão por tudo o que ela tem feito na minha vida e na vida da minha filha (Juliana, 9 anos)”, contou, chorando. Ela disse que sua filha é atleta e que é muito difícil conseguir patrocínio. “Eu tenho que batalhar. E, às vezes, do nada surgem oportunidades para a minha filha. Eu digo: 'Égua, não acredito'. Foi a senhora (Nossa Senhora de Nazaré) que conseguiu'”, afirmou; Quando a camisa fica “velhinha”, Miriam não a descarta. “Eu fico usando em casa”, contou.

A administradora Vanessa Bremer, 44 anos, contou que, todo ano, compra a camisa do Círio para acompanhar as procissões (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A administradora Vanessa Bremer, 44 anos, também contou que, todo ano, compra a camisa do Círio. “Já faz quase 9 anos que eu moro em Belém. Não sou daqui. Nos primeiros quatro anos, eu atuei como voluntária da Cruz Vermelha”, contou. “E, depois disso, eu sempre acompanho. Todo ano vem o pessoal da minha família da Bahia e de Minas Gerais”, disse. E, no Círio, todos usam camisas em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré - na Trasladação (no sábado) e na procissão de domingo.

“Eu costumo dizer que o Círio é a manifestação da fé que a gente consegue enxergar pelos olhos, porque, normalmente é um sentimento, né? Mas, no Círio, a gente vê realmente a devoção das pessoas, a forma com que as pessoas conseguem mostrar realmente o que é a fé em Deus”, afirmou.