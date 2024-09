Prefeitura de Belém instala iluminação decorativa do Círio de Nazaré na capital

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré estará mais iluminado neste ano com 6.754 enfeites com LED e quatro santas em 3D como parte da decoração da 232ª edição da festa. A iluminação cênica da cidade é mais uma ação da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), que começou a realizar as instalações na última segunda-feira, 2. Os serviços serão finalizados até o dia 4 de outubro.

O Círio ocorre no segundo domingo de outubro na capital paraense. A grande procissão da festividade é marcada por reunir uma multidão de mais de 2 milhões de fiéis. Os enfeites em LED serão colocados nas árvores e nos braços de postes de iluminação. No início da noite da última quinta-feira (05/09), o secretário de Urbanismo, Lélio Costa, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vistoriaram os serviços de instalações das iluminações especiais.

Os logradouros receberão a iluminação cênica estão a praça Santuário, em Nazaré; praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha; a rotatória do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans; o trapiche de Icoaraci e a Orla de Icoaraci.

Além das vias do percurso do Círio: avenidas Visconde de Souza Franco, Almirante Barroso, Castilhos França, Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata, Portugal, Júlio César Ribeiro e a rua padre Champagnat.

Santas em 3D - Mais quatro santas em 3D serão instaladas em pontos diferentes da cidade. A principal delas mede 33 metros de altura e 11,60 m de largura, ainda terá local de instalação definido pelo Grupo de Infraestrutura do Círio devido à interdição de via por obras que ocorrem na Doca. Outra imagem da santa ficará na praça Santuário, em Nazaré, com 3 metros de altura, 5 m de largura e 3,5 m de profundidade.

Mais uma imagem da padroeira dos paraenses ficará na rotatória do Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans, medindo 10 m de altura, 6 m de largura e 4 m de profundidade. Na Orla de Icoaraci, a quarta imagem da santa medindo também com 10 m de altura, 6 m de largura e 4 m de profundidade.

Grupo de Infraestrutura – Na próxima terça-feira (10/09), às 8h30, o Grupo de Infraestrutura para o Círio de Nazaré fará uma vistoria pelo circuito do Círio, saindo da Catedral de Belém, na Cidade Velha, até a Basílica Santuário de Nazaré.

Em 2024, o grupo se reuniu pela primeira vez na última segunda-feira, 2, na sede da Seurb, em Nazaré. Ele é formado por diversos órgãos da Prefeitura de Belém, da Diretoria do Círio de Nazaré e da Equatorial Energia, e coordenado pelo engenheiro Francisco Damião, diretor do Departamento de Obras Civis, e pelo advogado Diego Barros, coordenador-geral da Ordem Pública, ambos da Seurb.

O secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa, destaca que o que depender da Prefeitura de Belém o Círio será um belo exemplo para o mundo. “São muitas demandas que tratamos, como iluminação pública e cênica, calçada, ordem pública, paisagismo, tudo para fazer um melhor Círio para a população, garantindo essa tradição secular em Belém”, informou Costa.

O coordenador do Círio 2024, Antônio Salame, agradece a colaboração da Prefeitura para que o evento seja mais seguro. “Obrigada por nos ajudar a fazer o Círio com segurança e sem incidentes com calçadas, iluminação, atendimento aos praticáveis. É com muita alegria que estamos empenhados em realizar o Círio 2024”.

Estruturas – Na manhã desta sexta-feira, 6, na sede da Seurb, a Secretaria e a Fundação Cultural de Belém (Fumbel) reuniram-se com representantes das emissoras de transmissão do Círio 2024, para tratar de assuntos referentes às estruturas solicitadas por elas à Seurb. As estruturas envolvem praticáveis, palcos, palanques, tablados, tapumes e arquibancadas

Quem ainda não solicitou a instalação de estruturas ao longo do trajeto da Trasladação e da grande romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024, o prazo segue até dia 27 de setembro.