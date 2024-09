Círio 2024: veja o agendão com a programação oficial das romarias e eventos deste ano

A pouco mais de um mês para o Círio de Nazaré deste ano, realizado tradicionalmente no segundo domingo de outubro, o sentimento de que a festa maior dos paraenses está chegando já toma conta dos devotos. No entanto, além da Grande Romaria, da Trasladação e do Traslado para Ananindeua - três momentos altos da festa -, outras procissões e eventos também fazem parte da programação oficial da festividade em louvor à Rainha da Amazônia. Portanto, confira o agendão do Círio 2024, que segue com atividades até o mês de dezembro:

Veja a programação oficial do Círio:

Setembro

SEG, 1 SET - 07h00

5ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: São Vicente de Paulo

QUI, 12 SET - 19h00

Reunião Órgãos e Agências de Turismo / Marketing e COINP

Local: DFN

QUI, 19 SET - 16h00

Lançamento Oficial do Arraial 2024 / Dir. Arraial / Evangelização

Local: Bom Pastor e Casa de Plácido

SÁB, 21 SET - 15h00

Formação dos Alunos das Escolas / Carros / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Auditório Paulo Apóstolo / Casa de Plácido

DOM, 22 SET - 08h00

Concurso de Redação / Dir. Evangelização

Local: CSN – Auditório Paulo Apóstolo

TER, 24 SET - 19h00

Entrega do Roteiro de Eventos aos Órgãos de Segurança / Dir. Procissões

Local: Auditório D. Zico

SEX, 27 SET - 19h00

Abertura do Arraial / Dir. Arraial

Local: Estacionamento da BSN

Outubro

QUI, 3 OUT - 07h00

6ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Nossa Senhora do Ó

SEX, 4 OUT - 07h00

6ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Nossa Senhora do Ó

SÁB, 5 OUT - 07h00

7ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Menino Deus

SEG, 7 OUT a SÁB, 12 OUT

Acompanhamento Peregrinos de Nazaré / CIA

Local: Casa de Plácido e Trecho Castanhal / Belém

TER, 8 OUT - 18h00

Missa de Abertura Oficial do Círio 2024 / Dir. Evangelização

Local: Basílica-Santuário

TER, 8 OUT - 19h00

Abertura Oficial do Círio 2024 / Show na Praça Santuário / Dir. Eventos / Decoração / Marketing

Local: Casa de Plácido

QUA, 9 OUT - 08h00

Abertura da Vigília de Adoração / Oração / Dir. Evangelização

Local: Capela Bom Pastor

QUA, 9 OUT - 20h00

Procissão do Traslado dos Carros / Dir. Procissões

Local: Basílica-Santuário / Porto Futuro

QUI, 10 OUT - 18h00

Missa de Apresentação do Manto / Dir. Marketing / Eventos / Evangelização

Local: Basílica-Santuário

SEX, 11 OUT - 06h30

Encerramento da Vigília de Adoração / Oração / Dir. Evangelização

Local: Capela Bom Pastor

SEX, 11 OUT - 07h00

Missa do Traslado / Pastoral da Liturgia

Local: Basílica-Santuário

SEX, 11 OUT - 08h00

Traslado Ananindeua / Marituba / Dir. Procissões

Local: Basílica-Santuário

SÁB, 12 OUT - 05h30

Romaria Rodoviária / Dir. Procissões

Local: Ananindeua

SÁB, 12 OUT - 09h00

Romaria Fluvial / Dir. Procissões

Local: Icoaraci

SÁB, 12 OUT - 11h30

Moto Romaria / Dir. Procissões

Local: Pça. Pedro Teixeira

SÁB, 12 OUT - 12h30

Descida da Imagem / Dir. Evangelização

Local: Basílica-Santuário

SÁB, 12 OUT - 16h30

Missa da Trasladação / Dir. Evangelização

Local: Colégio Gentil

SÁB, 12 OUT - 17h30

Trasladação / Dir. Procissões

Local: Colégio Gentil

DOM, 13 OUT - 06h00

Missa do Círio / Cúria da Sé

Local: Catedral da Sé

DOM, 13 OUT - 07h00

Círio / Dir. Procissões

Local: Catedral da Sé

DOM, 13 OUT a SÁB, 26 OUT

Programação Cultural / Círio Musical e Intercessão / Dir. Evangelização / Eventos / Marketing / Engenharia e Patrimônio

Local: Concha Acústica Capela Bom Pastor

SÁB, 19 OUT - 16h00

Romaria da Juventude / Dir. Procissões

Local: Igreja a definir / Basílica-Santuário

SÁB, 19 OUT - 19h00

Ciclo Romaria / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

DOM, 20 OUT - 07h00

Missa Romaria das Crianças / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

DOM, 20 OUT - 08h00

Romaria das Crianças / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

SÁB, 26 OUT - 05h30

Romaria dos Corredores / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

SÁB, 26 OUT - 08h00

Romaria da Acessibilidade / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

DOM, 27 OUT - 07h00

Missa Procissão da Festa / Comunidades

Local: A definir

DOM, 27 OUT - 08h00

Procissão da Festa / Dir. Procissões

Local: A definir

DOM, 27 OUT - 17h00

Encerramento do Círio 2024 / Dir. Eventos / Marketing / Decoração

Local: Casa de Plácido

DOM, 27 OUT - 18h00

Missa de Encerramento do Círio / Pastoral da Liturgia

Local: Basílica-Santuário

DOM, 27 OUT - 21h45

Espetáculo de Encerramento / Dir. Eventos

Local: Praça Santuário

SEG, 28 OUT - 06h30

Subida da Imagem / Dir. Evangelização

Local: Basílica-Santuário

SEG, 28 OUT - 07h00

Missa do Recírio / Dir. Evangelização

Local: Praça Santuário

SEG, 28 OUT - 08h00

Recírio / Dir. Procissões

Local: Praça Santuário

TER, 29 OUT - 19h00

Coquetel com a Imprensa / Secretaria / Dir. Eventos Decoração / Marketing

Local: Casa de Plácido

QUI, 31 OUT - 19h00

Entrega dos Certificados aos Apoiadores e Colaboradores do Círio 2024 / Secretaria / Dir. Eventos Decoração / Marketing

Local: Casa de Plácido

Novembro

SEX, 22 NOV - 19h00

Missa em Ação de Graças / Dissolução da Diretoria 2024 / Dir. Evangelização / Marketing / Secretaria

Local: Capela Bom Pastor / Auditório D. Zico

SÁB, 23 NOV - 07h00

8ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Santa Cruz

DOM, 24 NOV - 07h00

8ª Visita da IP à Região Episcopal / Dir. Procissões / Evangelização

Local: Santa Cruz

Dezembro

SEX, 6 DEZ - 18h00

Missa de Posse Diretoria Círio 2025 / Dir. Evangelização

Local: Basílica-Santuário

SEX, 6 DEZ - 19h00

Posse da Diretoria Círio 2025 e Confraternização Natalina / Coordenador / Dir. Marketing / Evangelização / Secretaria

Local: Casa de Plácido