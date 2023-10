Círio de Nazaré 2023: quantas e quais são as romarias do Círio?

Em 2023, o Círio de Nazaré, maior festividade religiosa do Brasil e patrimônio imaterial do Pará, ocorre no dia 8 de outubro em Belém. Espera-se mais de 2 milhões de pessoas nas ruas da cidade para a principal procissão. Além desta, a festa possui outras 13 romarias, nas quais os devotos, envolvidos de muita fé, prestam respeito e amor à Maria, a mãe de Jesus.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou, na terça-feira (26), a data, horário, trajeto e expectativa de público de cada uma das 14 romarias oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2023. Entre elas, a novidade deste ano: a Romaria da Acessibilidade, voltada para as Pessoas com Deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e transtorno do espectro do autismo) e com mobilidade reduzida.

Confira, abaixo, o trajeto de 14 romarias oficiais do Círio 2023:

1- Romaria e traslado dos carros

Dia: 4 de outubro

4 de outubro Saída: Praça Santuário - Bairro Nazaré

Praça Santuário - Bairro Nazaré Horário: 20h

20h Trajeto: Av. Nazaré | Tv. 14 de Março | R. Antônio Barreto | Av. Doca de Souza Franco | Av. Marechal Hermes

Av. Nazaré | Tv. 14 de Março | R. Antônio Barreto | Av. Doca de Souza Franco | Av. Marechal Hermes Destino: Estacionamento Porto Futuro

Estacionamento Porto Futuro Distância : 5 km

: 5 km Duração: 2h

2h Público: 10.000 pessoas

2 - Traslado para Ananindeua-Marituba

Dia: 6 de outubro

6 de outubro Saída : Basílica Santuário de Nazaré - Bairro Nazaré

: Basílica Santuário de Nazaré - Bairro Nazaré Horário: 8h

8h Trajeto: Av. Nazaré | Av. Magalhães Barata | Av. Almirante Barroso | BR-316 | Passagem São Benedito | Passagem Jarbas Passarinho | Rod. Transcoqueiro | Rod. Mário Covas | Av. 3 Corações | Praça da Bíblia | Estrada da Providência | WE-16 | Rua da Providência | Av. D. Vicente Zico | Tv. SN-3 | Tv. WE-31 | Av. Dr. Nonato Sanova | Tv. WE-32 | SN-1 | Av. D. Vicente Zico | Tv. WE-53 | Av. Milton Taveira | Tv. WE-68 | Tv. SN-21 | Tv. WE-72 | SN-23 | Tv. WE-75 | Tv. SN-24 | Av. Arterial 5 A | Estrada do Icuí Guajará | R. Santa Fé | R. Juvelina Carneiro | Av. Independência | Av. Arterial 5 A | Av. Rio Solimões | Estrada do Curuçambá | R. Claudio Sanders | BR-316.

Av. Nazaré | Av. Magalhães Barata | Av. Almirante Barroso | BR-316 | Passagem São Benedito | Passagem Jarbas Passarinho | Rod. Transcoqueiro | Rod. Mário Covas | Av. 3 Corações | Praça da Bíblia | Estrada da Providência | WE-16 | Rua da Providência | Av. D. Vicente Zico | Tv. SN-3 | Tv. WE-31 | Av. Dr. Nonato Sanova | Tv. WE-32 | SN-1 | Av. D. Vicente Zico | Tv. WE-53 | Av. Milton Taveira | Tv. WE-68 | Tv. SN-21 | Tv. WE-72 | SN-23 | Tv. WE-75 | Tv. SN-24 | Av. Arterial 5 A | Estrada do Icuí Guajará | R. Santa Fé | R. Juvelina Carneiro | Av. Independência | Av. Arterial 5 A | Av. Rio Solimões | Estrada do Curuçambá | R. Claudio Sanders | BR-316. Distância: 53 km

53 km Duração: 10h

10h Público: 1.300.000 pessoas

3 - Romaria Rodoviária

Dia: 7 de outubro

7 de outubro Saída: Igreja Matriz de Ananindeua

Igreja Matriz de Ananindeua Horário: 5h

5h Trajeto: BR-316 | Av. Augusto Montenegro | R. 8 de Setembro

BR-316 | Av. Augusto Montenegro | R. 8 de Setembro Destino: Av. Dr. Lopo de Castro

Av. Dr. Lopo de Castro Distância: 24 km

24 km Duração: 3h

3h Público: 350.000 pessoas

4 - Romaria Fluvial

Dia: 7 de outubro

7 de outubro Saída: Trapiche de Icoaraci

Trapiche de Icoaraci Hora: 9h

9h Trajeto e Distância: 10 Milhas Marítimas

10 Milhas Marítimas Destino : Escadinha do Cais do Porto

: Escadinha do Cais do Porto Distância: 18,5 km

18,5 km Duração: 2h

2h Público: 50.000 pessoas

5 - Motorromaria

Dia: 7 de outubro

7 de outubro Saída: Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira - Bairro Campina

Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira - Bairro Campina Hora: 11h30

11h30 Trajeto: Praça Pedro Teixeira --> Av. Presidente Vargas --> Av. Nazaré

Praça Pedro Teixeira --> Av. Presidente Vargas --> Av. Nazaré Distância: 2,5 km

2,5 km Duração: 1h

1h Público: 45.000 pessoas

6 - Trasladação

Dia: 7 de outubro

7 de outubro Missa: 16:30

16:30 Saída: Colégio Gentil

Colégio Gentil Horário: 17:30

17:30 Trajeto: Av. Nazaré | Av. Presidente Vargas | Av. Boulevard Castilho França | Av. Portugal | R. Padre Champagnat

Av. Nazaré | Av. Presidente Vargas | Av. Boulevard Castilho França | Av. Portugal | R. Padre Champagnat Destino: Catedral de Belém

Catedral de Belém Distância: 3,7 km

3,7 km Duração: 5h

5h Público: 1.400.000 pessoas

7 - Círio de Nazaré

Dia: 8 de outubro

8 de outubro Local: Catedral de Belém - Bairro Cidade Velha

Catedral de Belém - Bairro Cidade Velha Missa do Círio: 6h

6h Saída: 7h

7h Trajeto: Catedral de Belém | Rua Padre Champagnat | Av. Portugal | Av. Boulevard Castilho França | Av. Presidente Vargas | Av. Nazaré

Catedral de Belém | Rua Padre Champagnat | Av. Portugal | Av. Boulevard Castilho França | Av. Presidente Vargas | Av. Nazaré Destino: Basílica Santuário de Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré Distância: 3,6km

3,6km Duração: 6h

6h Público: 2 milhões de pessoas

8 - Ciclorromaria

Dia: 14 de outubro

14 de outubro Saída: Basílica Santuário de Nazaré - Bairro Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré - Bairro Nazaré Hora: 8h

8h Trajeto: Av. Nazaré | Av. José Bonifácio | Av. Gov José Malcher | Trav. 9 de Janeiro | R. Antônio Barreto | Av. Visconde de Souza Franco (Doca) | R. Domingos Marreiros | Av. Alcindo Cacela | Av. Gov. José Malcher | Trav. Dr. Moraes | Av. Braz de Aguiar | Av. Serzedelo Corrêa | Av. Gentil Bittencourt | Trav. 3 de Maio | Av. Conselheiro Furtado | Av. Generalíssimo Deodoro | R. dos Caripunas | Trav. Quintino Bocaiúva | Av. Nazaré.

Av. Nazaré | Av. José Bonifácio | Av. Gov José Malcher | Trav. 9 de Janeiro | R. Antônio Barreto | Av. Visconde de Souza Franco (Doca) | R. Domingos Marreiros | Av. Alcindo Cacela | Av. Gov. José Malcher | Trav. Dr. Moraes | Av. Braz de Aguiar | Av. Serzedelo Corrêa | Av. Gentil Bittencourt | Trav. 3 de Maio | Av. Conselheiro Furtado | Av. Generalíssimo Deodoro | R. dos Caripunas | Trav. Quintino Bocaiúva | Av. Nazaré. Destino: Basílica Santuário de Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré Distância: 14 km

14 km Duração : 2h

: 2h Público: 10.000 pessoas

9 - Romaria da Juventude

Local: Paróquia São João Paulo II

Paróquia São João Paulo II Missa: 15h

15h Saída: 16h

16h Trajeto: Av. João Paulo II --> Av. Cipriano Santos --> Av. Gov. José Malcher --> Av. Generalíssimo --> Av. Nazaré

Av. João Paulo II --> Av. Cipriano Santos --> Av. Gov. José Malcher --> Av. Generalíssimo --> Av. Nazaré Distância: 6,35 km

6,35 km Tempo: 2 horas

Público: 35.000 pessoas

10 - Romaria das Crianças

Dia: 15 de outubro

15 de outubro Local: Praça Santuário - Bairro Nazaré

Praça Santuário - Bairro Nazaré Missa: 7h

7h Saída: 8h

8h Trajeto: Av. Nazaré | Trav. 14 de Março | Av. José Malcher | Trav. Dr. Moraes | Av. Nazaré

Av. Nazaré | Trav. 14 de Março | Av. José Malcher | Trav. Dr. Moraes | Av. Nazaré Destino: Praça Santuário

Praça Santuário Distância: 3,7 km

3,7 km Tempo: 2h

2h Público: 250.000 pessoas

11 - Romaria dos Corredores

Dia: 21 de outubro

21 de outubro Saída: Basílica Santuário de Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré Horário: 5h

5h Trajeto: Av . Nazaré | Av. Generalíssimo Deodoro | Av. Conselheiro Furtado | Trav. Padre Eutíquio | R. João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro | R. Padre Champagnat | Av. Portugal | Av. Tamandaré | R. Gama Abreu | Av. Nazaré

. Nazaré | Av. Generalíssimo Deodoro | Av. Conselheiro Furtado | Trav. Padre Eutíquio | R. João Diogo / Coronel Fortunato / D. Pedro | R. Padre Champagnat | Av. Portugal | Av. Tamandaré | R. Gama Abreu | Av. Nazaré Destino: Praça Santuário

Praça Santuário Distância: 07 km

07 km Tempo: 2h

2h Público: 3.000 pessoas

12 - Romaria da Acessibilidade

Dia: 21 de outubro

21 de outubro Saída: Basílica Santuário de Nazaré

Basílica Santuário de Nazaré Hora: 8h

8h Trajeto: Passagem D. Alberto | Av. Generalíssimo | Av. Braz de Aguiar | Trav. Quintino Bocaiúva | Av. Nazaré

Passagem D. Alberto | Av. Generalíssimo | Av. Braz de Aguiar | Trav. Quintino Bocaiúva | Av. Nazaré Destino: Praça Santuário

Praça Santuário Distância: 1,45 km

1,45 km Tempo: 1 hora

13 - Procissão da Festa

Dia: 22 de outubro

22 de outubro Saída: Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria Hora: 8h

8h Trajeto: R. Boaventura da Silva | Trav. 9 de Janeiro | R. Antônio Barreto | Av. Alcindo Cacela | Av. Gov. José Malcher | Av. Generalíssimo | Av. Nazaré

R. Boaventura da Silva | Trav. 9 de Janeiro | R. Antônio Barreto | Av. Alcindo Cacela | Av. Gov. José Malcher | Av. Generalíssimo | Av. Nazaré Distância: 2,2 km

2,2 km Tempo: 2h

2h Público: 5.000 pessoas

14 - Recírio

Dia: 23 de outubro

23 de outubro Local: Praça Santuário

Praça Santuário Missa: 6h30

6h30 Saída: 7h30

7h30 Trajeto: Calçadão | Dom Alberto | Av. Generalíssimo | Av. Nazaré

Calçadão | Dom Alberto | Av. Generalíssimo | Av. Nazaré Distância: 800 m

800 m Tempo: 1h

1h Público: 50.000 pessoas

