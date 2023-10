Ator de Hollywood tem sobrenome de prato típico do Círio de Nazaré; saiba quem é

Em meio aos holofotes de Hollywood, um nome se destaca não apenas pelo talento, mas, pelo sobrenome que o conecta à cultura paraense. O ator Wagner Moura nasceu na Bahia, mas tem uma relação especial com o Pará que o acompanha desde que nacsceu. É que o artista tem como nome do meio um prato típico do Círio de Nazaré: a maniçoba.

Servida principalmente durante o almoço do Círio, em Belém, a maniçoba é preparada com folhas de maniva, carne de porco, charque, linguiça e outros ingredientes. Wagner Maniçoba de Moura é o nome completo do ator brasileiro que, durante sua participação em um podcast contou detalhes sobre a origem de seu sobrenome e explicou que também denomina um prato comum em algumas regiões da Bahia.

"Família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba, que é uma comida muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no recôncavo da Bahia também. Não sei de onde vem esse nome, mas acho fod* ter um nome brasileiro, indígena. Eu não sei bem a origem desse nome, não. A família da minha mãe é a família Maniçoba", disse.

Wagner demonstrou conhecimento sobre o prato e revelou que já teve a oportunidade de comer a iguaria. "É bonzão. Mas é pesado. É feito com folha de mandioca, então tem que ficar na água um tempão para tirar o veneno, é venenosa", explicou.

