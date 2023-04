Wagner Moura será Paulo Freire em filme que tem Itamar Vieira Júnior entre os roteiristas

O pedagogo Paulo Freire, Patrono da educação brasileira, e o ator e diretor Wagner Moura são duas personalidades de destaque da cultura brasileira, cada em sua área específica e com sua relevância histórica. No cinema, os dois nomes estarão juntos no filme intitulado “Angicos”, que terá o artista baiano como protagonista, interpretando o intelectual brasileiro mais citado no mundo de acordo com a ferramenta Google Scholar. Freire é autor de livros como “Pedagogia do Oprimido”, “Pedagogia da Autonomia” e “Educação como prática da liberdade”.

A direção do longa-metragem será de Felipe Hirsch, que também assina o roteiro, já finalizado. Contribuíram com a elaboração do roteiro também o romancista Itamar Vieira Júnior, vencedor do prêmio Jabuti com o livro “Torto Arado” e a roteirista e dramaturga Juuar, parceira de Hirsch em outros trabalhos, como o espetáculo “Língua Brasileira” e o documentário “Nossa Pátria Está Onde Somos Amados.

A trama do filme se baseia no experimento pedagógico realizado por Paulo Freire e sua equipe em 1963, no município de Angicos, no Rio Grande do Norte. A partir da utilização do método de alfabetização desenvolvido pelo professor, foram alfabetizadas 300 pessoas em 40 horas. A iniciativa do intelectual e de seus colaboradores ficou marcada como um momento pioneiro na história da educação brasileira. Antes mesmo da experiência em Angicos, no entanto, Paulo Freire já havia iniciado um movimento de alfabetização em Pernambuco, sob a gestão do governador Miguel Arraes. Na ocasião, foi fundado um grupo de estudos com foco em formular uma nova proposta de alfabetização.

Até o momento ainda não há muitos detalhes sobre o filme “Angicos”, além dos nomes já divulgados e do fato do longa ter recebido consultoria da família do pedagogo e apoio do Instituto Paulo Freire. A produção é de Adriana Tavares, e co-produção de Cenya e Reagent Media. Ainda não há data de previsão para a estreia.

Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira em 2012. O título foi promulgado após aprovação de uma lei proposta pela deputada federal Luiza Erundina.

Heróis brasileiros

Após dirigir “Marighella”, filme que tratou da vida do líder guerrilheiro baiano, Wagner Moura afirmou em entrevistas que pretende contribuir para novas produções que retratem personagens da América Latina que fujam dos estereótipos de personagens latinos difundidos historicamente por Hollywood.

Um exemplo desta posição do ator é o filme “Sergio”, sobre a vida de Sergio Vieira Lima, diplomata brasileiro da Organização das Nações Unidas (ONU) que morreu em um atentado no Iraque, em 2003. Paulo Freire será o próximo personagem da história do Brasil a ser vivido por Paulo Freire.