Selton Mello curte roda de samba no Rio ao lado de Wagner Moura e Humberto Carrão

O ator Selton Mello, conhecido por manter a vida privada longe dos holofotes, surpreendeu os seguidores no último sábado (30) ao compartilhar em seu perfil no Instagram imagens de um encontro pra lá de especial. Na companhia dos também atores Wagner Moura e Humberto Carrão, ele curtiu uma roda de samba no tradicional Armazém no Senado, localizado no centro do Rio de Janeiro. A noite ainda teve direito a um jantar ao lado de Lázaro Ramos e Vladimir Brichta.

"Isso foi hoje", escreveu Selton na legenda da publicação. Nos vídeos compartilhados, o ator aparece bastante descontraído, puxando um samba de Gonzaguinha ao lado de Carrão e Wagner, para animação do público presente.

VEJA MAIS

Humberto Carrão, atualmente no ar na novela "Todas as Flores" da TV Globo, é frequentador assíduo das rodas de samba do centro carioca. Já Selton Mello está totalmente envolvido com as gravações do filme "O Auto da Compadecida 2".

Lázaro Ramos, que recentemente estreou na novela "Elas por Elas", também compartilhou imagens do encontro em seu perfil no Instagram, ao lado de Selton, Wagner e Brichta. "Fotos mais ou menos de um encontro ótimo. Dou um doce para quem conseguir identificar o elenco. Rsrsrsrs", brincou.

A publicação recebeu dezenas de comentários de colegas de profissão, como Tatá Werneck, que elogiou: "Só o encontro já rende prêmio". Drica Moraes também deixou sua mensagem: "Turma boa! Saudades." Ingrid Guimarães não perdeu a chance de registrar: "Eu fecho um filme aí". Enquanto Selton Mello agradeceu o registro e a oportunidade: "Amei ver vocês!"

Vale ressaltar que a amizade entre Ramos, Brichta e Moura teve início muito antes da fama, em Salvador. Os três são amigos desde os anos 90, quando atuaram juntos na peça teatral "A Máquina". Após o sucesso da montagem, já no Rio de Janeiro, eles seguiram suas carreiras na televisão.