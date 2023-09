Lázaro Ramos brinca sobre possível separação no Mais Você: 'Eu e Taís tomamos uma decisão'

Lázaro Ramos, 44, participou na manhã desta terça-feira (26) do programa Mais Você (TV Globo). Ele aproveitou o momento para fazer uma brincadeira com os anúncios de separação entre os famosos. Lázaro assistia a um trecho de "Cobras e Lagartos" (TV Globo), novela em que atuou ao lado da namorada, Taís Araújo, para fazer piada com os términos recentes.

"Eu ia até fazer uma piada aqui, porque sei que hoje um dos temas é separação. [...] Então hoje eu queria aproveitar para anunciar, já que estamos nesse momento: depois de 19 anos de casados, eu e Taís tomamos uma decisão", começou o ator. A frase assustou Ana Maria Braga.

"É uma coisa forte que vou dizer: depois de 19 anos de casados, decidimos ficar mais 19 dias casados, pelo menos. Talvez a gente fique mais de 19, porque a gente não tem plano nenhum de separar", contou Lázaro Ramos.

🚨 Depois de 19 de casados, Lázaro Ramos e Taís Araujo tomaram uma decisão! 🚨 #MaisVocê pic.twitter.com/TPfPhSbarG — gshow (@gshow) September 26, 2023

Após a brincadeira, Lázaro Ramos se emocionou com um recado de Taís, que desejou sucesso na novela "Elas por Elas" (TV Globo), em que o ator interpreta Mário Fofoca.

"Taís me preenche muito. A gente se completa, mas a gente é muito diferente. É impressionante como nessa diferença a gente vai se moldando com o tempo. É uma pessoa que eu admiro muito, fico feliz de ver o crescimento dela a cada dia. Forte, acolhedora, animada, divertida, e é muito bom tê-la como minha parceira. Inclusive, essa mensagem me emociona, porque ela sabe como eu gosto de atuar e como eu tô feliz fazendo a novela", disse.