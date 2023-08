Humberto Carrão viverá dois personagens no remake da novela 'Renascer'

No remake da novela "Renascer" de Benedito Ruy Barbosa, Humberto Carrão, volta à TV depois de viver o mocinho Rafael de "Todas as flores". O ator estará presente nas duas fases da novela. Ele interepretará o inesquecível Coronelzinho na primeira fase e viverá um dos filhos do próprio coronel José Inocêncio, interpretado por Carrão na juventude.

Na maturidade, até segunda ordem, o personagem caberá a Marcos Palmeira, que completou 60 anos no último sábado. Assim como aconteceu com "Pantanal", um estrondoso sucesso recente no horário das 21h, "Renascer" será adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito. A previsão de estreia é janeiro de 2024.

