Humberto Carrão descobre seu ‘cheiro’ em ‘Todas as Flores’

O Globoplay liberou o último capítulo de ‘Todas as Flores’ em junho, porém o sucesso da trama foi tanto, que agora ela será exibida na TV Globo. Sem data de estreia ainda, a produção vai entrar na grade da emissora ainda este ano.

A novela, que é original da plataforma, se tornou para os paraenses, o produto mais assistido. São 85 episódios com um enredo cheio de reviravoltas, na trama está envolvida a perfumista Maíra, vivida por Sophie Charlotte. Ela precisa provar os crimes da mãe e da irmã, porém, ela se envolve com o cunhado Rafael, vivido por Humberto Carrão. O resto pode ser conferido no Globoplay, para não dar mais spoiler aqui.

O fato é que ‘Todas as Flores’ envolve um mundo olfativo, com mistérios sendo desvendados e amores surgindo das fragrâncias. “Fazer uma novela que pensa nos cheiros e perfumes foi uma ótima onda de se entrar. É claro que são coisas presentes em todos os momentos da nossa vida, mas muitas vezes não reparamos ou nos preocupamos em investigar que cheiros são aqueles, que misturas os constroem. Nesse sentido, é como se a novela nos convidasse a dar mais atenção a isso. O cheiro marca minha vida com as lembranças que tenho. O cheiro de alguém amado, o perfume do meu irmão, o cheiro da comida do meu pai”, pontua Humberto Carrão.

O ator, que passou por um laboratório para criar Rafael, encontrou nesses momentos o seu real cheiro, que até ele desconhecia. “Não sei dizer qual é o meu cheiro. Mas aconteceu uma coisa curiosa no processo de construção e pesquisa para a novela. No laboratório que fizemos com perfumistas, percebemos que quase todos os perfumes que eu mais usei e gosto têm alguma nota de bergamota”, relembra.

Além de ‘Todas as Flores’, Humberto Carrão protagonizou Caco Barcellos, em 'Rota 66 - A História da Polícia que Mata’, do Globoplay. A série é baseada no livro homônimo do jornalista, que conta a história de um grupo de extermínio formado por policiais que integravam a Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), em São Paulo. O acesso a esse conteúdo bateu recordes de acesso na plataforma, como contou Pedro Bial em seu programa.

Essas possibilidades de atuar em tramas para além da televisão aberta, anima o ator: “Fico muito feliz com os trabalhos que fiz recentemente para essas plataformas de streaming. Comemoro a possibilidade de mais lugares interessados em contar as nossas histórias e espero que esse interesse cresça ainda mais”.

Humberto Carrão é uma pessoa atenta ao que acontece no mundo, mas também desligada do online. Ele vive suas emoções, além das redes sociais, se afasta de polêmicas e entrega simplicidade em seus compartilhamentos na web.

Para os seus mais de 650 mil seguidores no Instagram, o artista mostra um mundo cheio de artes, muita roda de samba e a vida com a natureza. “Tem esforço para encontrar a calma e a tranquilidade, né? Não é sempre. As velocidades das coisas e a quantidade de estímulos são uma armadilha para ansiedade e eu tento driblar. Mas não é sempre que consigo”, disse.

Mas o artista tem encontrado esse equilíbrio entre o online e off-line, pelo menos é a impressão que seus seguidores têm. Porém, quando a vida pede que ele mostre a cara, ele está lá fazendo isso!

“Acho que tudo é política. Se eu fosse um engenheiro ou dentista, me posicionaria da mesma forma. Ajo de forma natural em relação a isso. Falo sobre o que me interessa e não me vejo na obrigação de comentar todo assunto que aparece. Mas ao mesmo tempo, vivemos coisas recentemente que eu jamais conseguiria silenciar”, finaliza Humberto Carrão.

TODAS AS FLORES

A novela ‘Todas as Flores’ tem uma trama olfativa envolvida com o desenrolar da história. Com patrocínio da Natura, Casa de Perfumaria do Brasil, algumas gravações ocorreram no centro de inovação da perfumaria.

“O cheiro é marcante porque ele é processado na região do cérebro, que é responsável pelas nossas memórias e emoções. Ao longo dos anos, a Natura esteve e está presente na vida dos brasileiros, fazendo parte de suas histórias ao evocar memórias olfativas e afetivas que marcaram suas vidas”, pontua Verônica Kato, perfumista da marca.

“Foi incrível trazer o mundo da perfumaria para a trama da novela, através da personagem da Sophie Charlotte. E com o ineditismo de uma parceria, que fez com que a novela contribuísse na ampliação do repertório e conhecimento olfativo dos brasileiros sobre perfumes, ter uma noção dos bastidores de uma casa de perfumaria, o que está por trás da criação de um perfume, perfumistas, laboratório e ingredientes. A novela também contribuiu muito para a divulgação da perfumaria brasileira, que através da Natura, faz uso de ingredientes da biodiversidade brasileira e leva a brasilidade, o seu cheiro, a sua cor e a sua essência única para o mundo”, finaliza.