Círio 2023: Belém terá ruas interditada e desvios durante as procissões; veja as mudanças

Com a chegada das procissões do Círio 2023, diversas vias de Belém terão interdições e contarão com desvios em diversos trechos, visando garantir a fluidez e a segurança viária dos participantes das romarias. O anúncio foi feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) nesta quarta-feira (4). As mudanças começam nesta sexta-feira (6) com a procissão do Traslado para Ananindeua. As demais alterações seguem em outras romarias, como a Trasladação e a Grande Procissão, no domingo.

Traslado para Ananindeua e Romaria Rodoviária

A partir das 4h da manhã de sexta, a avenida Generalíssimo Deodoro será fechada a fim de manter a segurança dos romeiros que participam do Traslado para Ananindeua. Os bloqueios e orientação no trânsito a condutores e pedestres serão feitos pelos agentes da Semob e da Guarda Municipal de Belém (GMB). O bloqueio será da Praça Santuário e se estenderá até o Entroncamento.

A Romaria Rodoviária sairá da Igreja Matriz de Ananindeua às 5h30 do sábado, 7, com destino ao trapiche de Icoaraci. Serão 24 km em 3 horas, com expectativa de 250 mil participantes. Agentes da Semob, como o apoio da GMB e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuarão na desobstrução dos principais acessos do distrito, bem como, a obstrução de vias secundárias visando a fluidez no deslocamento da procissão até o trapiche.

Pontos operacionais

Para garantir a segurança viária dos fiéis que acompanharão a Trasladação e o Círio serão interditadas as seguintes vias: avenida Visconde de Souza Franco com as esquinas da avenida Marechal Hermes, rua Belém e avenida Governador José Malcher. A avenida Assis de Vasconcelos, nos trechos com as ruas Aristides Lobo, Ó de Almeida, Manoel Barata, 28 de Setembro, Oswaldo Cruz e Gaspar Viana, e a travessa Piedade será interditada na rua Municipalidade e na avenida Marechal Hermes.

As vias que compõem o trajeto das procissões, como as avenidas Nazaré, Magalhães Barata, Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França, Portugal e Rua Padre Champagnat estarão totalmente interditadas durante a realização das procissões.

Romaria Fluvial e Motorromaria

A Romaria Fluvial sairá às 8h do trapiche de Icoaraci com chegada à escadinha do cais do Porto. Serão 10 milhas marítimas percorridas, em torno de 18,5 km, com duração de 2 horas e previsão de 50 mil participantes. A procissão das motos sairá por volta de 11h30 e percorrerá 2,5 km até o Colégio Gentil, em 1 hora, com previsão de 45 mil participantes.

A Semob estará com equipes na escadinha do cais do Porto e darão apoio ao cortejo do Arraial do Pavulagem, que sairá da Praça dos Estivadores até a Praça D. Pedro II. Os agentes farão o ordenamento do trânsito para garantir a segurança viária dos condutores e dos participantes.

Corredores livres

A novidade é a liberação de quatro corredores de trânsito no sábado (7) e no domingo (8, durante a Trasladação e Círio, enquanto as procissões não estiverem passando. Na avenida Nazaré, serão liberadas as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant. E na avenida Presidente Vargas, as ruas Oswaldo Cruz e Gaspar Viana. A medida atende às demandas dos moradores do entorno, possibilitando que atravessem as vias do trajeto.

Remoção veículos

O supervisor Elias Jardim, da Semob, orienta os condutores que, até meio-dia de sábado, retirem seus veículos estacionados nas vias do trajeto. Às 14h, essas vias serão interditadas, a partir da avenida Nazaré com a travessa 14 de março, seguindo pelas demais que compõem o trajeto das procissões. “Após esse horário, os veículos estacionados nessas vias serão removidos para uma área próxima do Palácio Antônio Lemos”, explicou o supervisor.

Mudança de Itinerários de linhas

Também haverá alteração de itinerários das linhas que operam nos corredores das avenidas Pedro Álvares Cabral e Governador José Malcher. Segundo o coordenador de fiscalização de vistoria (CFVI), Raimundo Rodrigues Neto, o ponto de desvio dessas linhas será na avenida Visconde de Souza Franco, tanto no sábado como no domingo.

Segundo ele, os ônibus que chegam pela Pedro Álvares Cabral darão o contorno e retornarão pela Pedro Álvares Cabral a destino. Já os que chegam à Doca pela José Malcher, serão direcionadas para a travessa Jerônimo Pimentel, a destino. Os coletivos que circulam pela avenida Conselheiro Furtado, seguirão normalmente sua rota, pela travessa Padre Eutíquio, rua João Diogo, avenida 16 de Novembro, rua dos Mundurucus, a destino.

Agentes de transporte estarão nesses pontos orientando os motoristas de ônibus quanto a essa alteração de itinerário, a partir de 14 horas do sábado e, no domingo, a partir das 5 horas da manhã.

Funcionamento BRT

Para garantir a segurança dos romeiros, o sistema BRT funcionará de forma parcial na manhã de sexta-feira (6), por conta do traslado para Ananindeua e serão necessários alguns horários de interrupção da operação do sistema. No sábado (7), as estações e terminais do sistema BRT funcionarão normalmente até às 14h.

Após este horário, apenas o Terminal Mangueirão manterá o funcionamento das integrações das linhas alimentadoras. Os ônibus troncais irão operar pela pista lateral. No domingo (8), não haverá operação do BRT, somente a integração das linhas alimentadoras e troncais no Terminal Mangueirão.

