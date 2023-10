Círio 2023: tendas com atendimento médico oferecem suporte a romeiros que chegam na Grande Belém

Romeiros que chegam a Grande Belém para o Círio de Nazaré poderão contar com atendimentos gratuitos de saúde em cinco postos de apoio, que serão disponibilizados em tendas na BR-316 e ao longo da avenida Augusto Montenegro. A iniciativa, da Equatorial Energia e da Cruz Vermelha, seguirá até o dia 8 de outubro.

Os espaços estarão equipados com cadeiras, frutas, barras de cereais e água para distribuir aos peregrinos. Além disso, haverá a presença de técnicos de enfermagem para atender eventuais necessidades de saúde dos promesseiros. Os atendimentos iniciaram desde a última terça-feira (3). Na Trasladação e na romaria do Círio, também haverá diversos pontos de apoio ao longo das procissões, também com distribuição de água, alimentos e atendimentos de saúde com profissionais.

Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, destaca o compromisso da empresa com o Círio de Nazaré, e frisa a importância da parceria com a Cruz Vermelha para o apoio aos romeiros. “Estamos no Círio de Nazaré em diversos momentos. Neste ano, o nosso trabalho vai além do patrocínio cultural. Com a Cruz Vermelha, ofereceremos os pontos de atendimento aos devotos para que, caso necessário, eles tenham todo apoio possível“, destaca Michelle.

Para Isaías Skeet Júnior, presidente da Cruz Vermelha no Pará, a colaboração entre as duas instituições vai ser fundamental para que os romeiros tenham um atendimento seguro. “Todos os postos terão equipes completas de saúde com médicos, enfermeiros, técnicos e, também, engenheiros”, finaliza Isaías.

Confira os pontos de atendimento:

Centro Comunitário Nova Marambaia (desde quarta-feira, 3)

Local: Rod. Augusto Montenegro, S/N - KM 1 - Marambaia, Belém

Posto Pombal 3 (desde quarta-feira, 3)

Local: Rodovia BR-316, Km 13 - ao lado do Parque das Palmeiras - Estrada da Pirelli, Marituba

Tribunal de Justiça do Pará (a partir de quinta-feira, 4)

Local: Avenida Almirante Barroso, 3089 - Souza

Faculdade da Amazônia (FAAM) (a partir de quinta-feira, 4)

Local: BR-010, 590 - Levilândia - Ananindeua

Fórum de Justiça de Ananindeua (a partir de quinta-feira, 4)

Local: BR-010, 1556 - Centro - Ananindeua