Círio 2023: Imagem Peregrina visita o Complexo do Ver-o-Peso nesta quinta

Em um cortejo que já conta com 10 anos de tradição, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré irá visitar o Complexo do Ver-o-Peso, um dos principais pontos turísticos de Belém, nesta quinta-feira, 05 de outubro. A visita faz parte dos eventos de celebração da 231ª edição do Círio de Nazaré. A concentração será às 6h, na Praça do Relógio.

VEJA MAIS

A comunicóloga Nice Ribeiro, que integra a comissão de organização da visita, conta que a ida da Imagem Peregrina ao local é realizada a cada ano, na quinta-feira que antecede o festejo nazareno.

Ela recorda de um momento marcante, no ano de 2020, quando não houve a grande romaria, devido à pandemia da covid-19. “Nós saímos todo mundo de máscara, caminhando, sem fazer aglomeração, e em determinado momento o Padre Nilton César deu a bênção. Foi um momento muito inusitado para todos nós”, relembra.

Neste ano, a concentração será na Praça do Relógio, localizada no bairro da Campina, e sairá com destino ao Ver-o-Peso. A caminhada com a Imagem Peregrina vai percorrer todos os setores do complexo, que agrega a maior feira a céu aberto da América Latina.

A iniciativa é realizada pela Arquidiocese de Belém, em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Belém, Instituto Ver-o-Peso, Associações e Comissões do Ver-o-Peso e o Movimento do Cursilho de Cristandade (GED/Belém).

Serviço: 10ª Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Ver-o-Peso

Data: 05 de outubro

Horário: 6h

Concentração: Praça do Relógio

*Kamila Murakami, estagiária sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Cidades