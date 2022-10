Círio 2022: Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré visita o complexo do Ver-o-Peso

A imagem peregrina da Virgem de Nazaré visita, na manhã desta quinta-feira (6), o complexo do Ver-o-Peso, em Belém. A visita é uma das muitas da agenda programada para a imagem peregrina. Trabalhadores do complexo e consumidores que passavam pelo local, puderam ficar bem perto da santa para pedir bênçãos, agradecer e se preparar para os eventos de Círio.

Às 6h, a imagem chegou ao complexo, já mobilizando devotos na praça do Relógio. E então começou a visitação, passando por cada setor do Ver-o-Peso, acompanhanda da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e dos devotos que a seguiam. Uma missa está na programação, marcada para as 6h30, em frente ao Solar da Beira, celebrada pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis.

A visitação ao complexo é uma tradição que geralmente ocorre na quinta-feira da semana do Círio. Ao final da celebração deste ano, o livro "Ver-o-Peso: lugar de cheiros, cores, sabores e mandingas" será lançado.