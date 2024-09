Círio 2024: faltando 40 dias para a grande procissão, emoção toma conta dos devotos

Faltando 40 dias para o Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro, a emoção já toma conta dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Os fiéis já começam a viver o momento de prestar suas homenagens à padroeira dos paraenses.

A família da dona de casa Seliane Silva, de 40 anos, vai viver um momento muito especial neste ano. Vai celebrar o nascimento de Liam Gabriel, de 4 meses. Seliane tentava engravidar do filho havia dez anos. Mas quem fez a promessa pelo nascimento da criança foi Isabelly, de 10 anos, filha de Seliane.

Ela pediu, à Nossa Senhora de Nazaré, que sua mãe engravidasse. “Foi uma promessa que eu fiz pelo meu irmão, Liam Daniel. Eu estava há seis anos pedindo pra ele nascer. Demorou, demorou, até que veio o milagre. Veio essa benção pra mim”, contou a criança. Isabelly sai no Carro dos Anjos há três anos. E, com o nascimento do irmão, vai poder pagar sua promessa. Ela contou que vai sair novamente no Carro dos Anjos, mas, desta vez, terá uma companhia especial. “Ele (Liam) vai de anjo comigo”, afirmou.

Sem nada contar à mãe, criança fez promessa para nascimento do irmão

Seliane Silva fez questão de que a filha contasse, à imprensa, o pedido que fez a Nossa Senhora de Nazaré. Mas, em um primeiro momento, Isabelly não revelou nada à mãe. “Filha, o que está acontecendo?”, perguntou a dona de casa. “A senhora vai saber logo, logo, mamãe”, respondeu, misteriosa, a filha. “Aí, depois de 10 anos eu engravidei, graças a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. E está aí o Liam Daniel, com quatro meses e muita saúde. Só tenho a agradecer. Nada a pedir. Me sinto realizada e feliz pelo meu filho. Só gratidão a Nossa Senhora de Nazaré”, disse Seliane.

A agricultora Maria Aparecida Araújo Alves, 58 anos: “Nossa Senhora de Nazaré é uma mãe muito maravilhosa” (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A agricultora Maria Aparecida Araújo Alves, 58 anos, mora em Paragominas, no sudeste do Pará, e também é devota de Nossa Senhora de Nazaré. A reportagem a encontrou, na manhã desta segunda-feira (2), na Basílica Santuário, em Belém.

“Nossa Senhora de Nazaré é uma mãe muito maravilhosa”, afirmou. Maria Aparecida contou que sentia muitas dores nas pernas. E que, graças a Nossa Senhora, ficou curada. “Eu me sinto uma mulher curada das minhas pernas. Eu ando bastante e não sinto mais. E, antes, eu não podia nem me agachar que sentia dor nas pernas”, contou ela, que veio visitar uma filha, que mora em Belém. Ela pretende acompanhar o Círio este ano. Mas, se não for possível, disse, estará agradecendo Nossa Senhora no dia da grande procissão.

E a venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da procissão de domingo, do Círio 2024, começa a partir do dia 10 de setembro. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a venda começa às 8 horas e será feita somente por meio do site da Lojinha do Círio.

A venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QRCode impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas. Serão disponibilizados mais de 5 mil lugares para cada dia.

Para a Trasladação o preço do ingresso custará R$ 105,00. Já o ingresso das arquibancadas para o Círio vai custar R$ 180,00. Não será aceita meia entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A está localizada em frente ao Basa. Já a B está localizada em frente ao Bradesco.

E, até o dia 15 de setembro, já deverá ter sido concluída a manutenção dos 14 carros de promessa e da berlinda usados no Círio de Nazaré, realizado em outubro. Esse trabalho é realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

“Todo ano nós temos uma programação de manutenção dos 14 carros e da berlinda. Inicia em agosto e acaba em setembro. Nós fazemos uma vistoria de todos os carros para detectar o que cada carro precisa de manutenção. Deve acabar lá pelo dia 15 de setembro. Assim, a gente tem tempo suficiente até o Círio com esses carros já prontos”, disse, na manhã desta sexta-feira (30), Antônio Couceiro, da Diretoria de Patrimônio da Festa de Nazaré.

Diretor da festa de Nazaré fala da expectativa dos 40 dias para a chegada do Círio

Ainda são muitas as decisões para serem tomadas e muito trabalho a ser feito até o dia do Círio 2024, mas o Diretor da Festa de Nazaré, Antônio Salame, explica que apesar do tempo curto tudo acaba encaminhando e dando certo para a execução do Círio.

"Todos os anos nós vivemos essa correria e lutando contra o tempo, mas no final sempre dá certo, pois Nossa Senhora intercede e tudo acaba fluindo", destaca Salame.

Esse ano serão novamente 14 romarias e a novidade é o show na Praça Santuário no dia da abertura oficial e um show após a apresentação do manto.