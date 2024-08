Círio 2024: vistoria nos carros de promessas e na berlinda será concluída até 15 de setembro

Até o dia 15 de setembro já deverá ser sido concluída a manutenção dos 14 carros de promessa e da berlinda usados no Círio de Nazaré, realizado em outubro. Esse trabalho é realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

“Todo ano nós temos uma programação de manutenção dos 14 carros e da berlinda. Inicia em agosto e acaba em setembro. Nós fazemos uma vistoria de todos os carros para detectar o que cada carro precisa de manutenção. Deve acabar lá pelo dia 15 de setembro. Assim, a gente tem tempo suficiente até o Círio com esses carros já prontos”, disse, na manhã desta sexta-feira (30), Antônio Couceiro, da Diretoria de Patrimônio da Festa de Nazaré.

Segundo ele, basicamente os problemas são nos freios e pneus. Até porque esses carros ficam parados durante um ano. “Então a gente tem sempre algum pneu que furou, algum pneu que baixou, o freio que não está funcionando direito. Esse trabalho é muito importante. Não podemos deixar que aconteça um acidente durante o percurso do Círio. Ou que um carro quebre durante o percurso e atrapalhe toda a procissão. Esse serviço também é feito na berlinda”, explicou.

VEJA MAIS:

O restaurador Everaldo Farias participa da manutenção dos carros e é devoto de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Vidro da berlinda quebrou na procissão do ano passado

O diretor explicou que a Diretoria da Festa de Nazaré mandou buscar, em São Paulo, um vidro para a berlinda. O vidro trincou na procissão do ano passado. “É um vidro especial, um vidro antirefletivo, que não tem aqui. O vidro já está em Belém. Já foi retirado o vidro que estava quebrado. A previsão é que semana que vem seja recolocado o vidro da berlinda”, afirmou.

Há três anos foram trocados todos os vidros da berlinda, que eram vidros comuns. “E nós tínhamos alguma reclamação sobre fotos. Então nós trocamos todos eles por vidros refletivos. Mas acontece de quebrar e de arranhar. Nós já temos uma folga de vidro antirefletivo em Belém. Caso precise novamente, nós já temos aqui”, disse. A berlinda tem quatro vidros.

O restaurador Everaldo Farias participa desse trabalho. Para ele, esse serviço tem um toque especial, pois ele é devoto de Nossa Senhora de Nazaré. “É um trabalho que faço com carinho e amor a Nossa Senhora”, disse. “É uma forma de homenagear Nossa Senhora. É uma fé muito grande, que, a cada ano que passa, se renova mais”, disse. Everaldo, de 58 anos, realiza esse trabalho desde 2003.

Os 14 carros de promessas e mais o carro berlinda participam das 13 procissões do Círio 2024. Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e Carro da Saúde, além de quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.