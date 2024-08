Reunião define escolas que conduzirão carros de promessas do Círio 2024

Na noite desta quinta-feira (29), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou o sorteio que definiu quais escolas conduzirão os carros de promessas durante a romaria do Círio de Nazaré deste ano. O encontro ocorreu às 19h, no Auditório Dom Vicente Zico, localizado no Centro Social de Nazaré, e contou com a presença de representantes das instituições de ensino convidadas.

Embora 36 escolas tenham sido convidadas, apenas 21 compareceram à reunião e aceitaram dividir os carros, garantindo que todas pudessem participar. Esta decisão marcou um momento histórico para o evento, já que, pela primeira vez, todos os carros serão compartilhados pelas escolas, sem exclusão de nenhuma instituição.

Rosinha Sousa, membro da Diretoria de Procissões do Círio 2024, destacou a importância desta mudança: “Foi uma decisão unânime, uma ideia que partiu de um trabalhador nosso e que deixou a todos satisfeitos, pois permitiu a participação de todas as escolas, sem exceção”, disse.

O sorteio determinou a ordem e a responsabilidade de cada escola sobre os carros de promessas, elementos fundamentais da procissão do Círio. Entre os carros sorteados, o Colégio Aslan, Avante e o SESI conduzirão o Carro de Plácido; o Colégio Santo Antônio e Santa Catarina ficarão responsáveis pelo Carro da Saúde; enquanto o Colégio Santa Rosa e o Gentil Bittencourt conduzirão o Carro Barca Nova. Outros carros, como o Cesto de Promessas, a Barca Portuguesa e a Barca com Remos, também foram distribuídos entre as escolas presentes (Confira a lista completa abaixo).

Ival Rabelo, diretor do Colégio Gentil Bittencourt, expressou seu contentamento com a organização do evento: “É um privilégio para nossos alunos participar de uma tradição tão significativa. Este ano, com a divisão dos carros entre as escolas, fortalecemos ainda mais o espírito de união e cooperação que o Círio representa”.

A preparação dos estudantes para o Círio, que inclui o apoio aos promesseiros durante a procissão, será finalizada em uma nova reunião com a DFN, marcada para o dia 21 de setembro. Este encontro, que acontecerá na Casa de Plácido, será dedicado à formação dos alunos, garantindo que estejam prontos para desempenhar suas funções durante o evento.

Desde 2021, a procissão conta com 14 carros, incluindo o Carro da Saúde, que foi introduzido recentemente. No entanto, as escolas conduzem apenas 10 desses carros, enquanto os quatro Carros dos Anjos são responsabilidade da Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.

Escolas por carro:

Carro de Plácido:

Colégio Aslan

Avante

Sesi

Carro da Saúde:

Colégio Santo Antônio

Santa Catarina

Carro Barca Nova:

Santa Rosa

Gentil Bittencourt

Carro Cesto de Promessas:

Benjamin constant

Colégio militar

Carro Barca com Velas:

Centro social Auxílium

Visconde de Souza Franco

Carro Barca Portuguesa:

Tenente Rêgo Barros

Escola Mirante

Carro Barca com Remos

São Paulo

Cesep

Carro Dom Fuas:

Sucesso

Ideal

Impacto

Carro Sagrada Família:

Santa madre

Madre Celeste

La salle