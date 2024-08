Imagem Peregrina visita Ananindeua neste fim de semana; veja a programação

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai visitar a região episcopal São Vicente de Paulo, neste fim de semana, nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, com percursso pelos bairros do município de Ananindeua, entre eles, Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá. Além de paróquias, a Imagem Peregrina vai visitar hospitais e a feira do Paar. Essa será a quinta visita às regiões episcopais este ano.

A visita começa nesta sexta-feira, 30/8, percorrendo diversos órgãos públicos do município, com início às 7h30, na Secretaria de Educação. Neste dia, as peregrinações encerram às 20h50, na Paróquia Divino Espírito Santo, com início da vigília com as novas comunidades e Renovação Carismática Católica da Região São Vicente de Paulo.

No sábado, 31/8, o percurso inicia às 7h, com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Amparo. E saída prevista para 8h15, em direção à área missionária Maria Mãe da Igreja (Capela Cristo Salvador). A programação do dia encerra às 19h40, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, com início da vigília com a juventude da Região São Vicente de Paulo.



Domingo, dia 1º/9, a visita continua a partir de 7h, com Santa Missa na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. E saída às 8h10 para a Paróquia São Lucas Evangelista. O encerramento será às 19h15, na Paróquia Santo Inácio de Loyola.

“Esta será a primeira visita da Imagem, neste ano, a esta região episcopal. A próxima já será o Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda procissão oficial da programação do Círio. Ainda serão realizadas mais três visitas a outras regiões episcopais até o final do ano, em outubro nas regiões Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, e em novembro, na Região de Santa Cruz”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 30 de agosto



Órgãos Públicos de Ananindeua

7h30-8h15: Secretaria de Educação / Subprefeitura

8h25-8h50: Fórum

8h55-9h35: Câmara Municipal de Ananindeua

9h40-10h: Delegacia / Superintendência da Polícia Civil

10h05-10h30: ACIA / Secretaria de Meio Ambiente / PROGE

10h35-10h50: Justiça do Trabalho

10h55-11h25: Secretaria Municipal de Assistência do Trabalho (SEMCAT)

11h30-12h: SEDS / SEURB / SEGEF

12h10-12h25: Casa da Mulher Brasileira / SEMU / PARAPAZ

12h30-13h10: Parque Cultural Villa Maguary: SECULT / Fundação / SEIJ

14h40-15h10: SEMUPA

15h20-15h50: SESAU / SAMU

15h55-16h35: 6º Batalhão da Polícia Militar / 21º / 29º / 30° / CPRM

16h40-17h10: 3º GBM / Complexo dos Bombeiros

17h20-17h50: SEMAD / SEDEC / SEPOF / IPMA

17h55-18h25: Fórum Eleitoral

18h30-19h: SESAN / SEHAB / SEGOV

19h10-19h40: SEMUTRAN

19h50: Prefeitura / Gabinete do Prefeito / GGIM / CERIMONIAL / SML / PROGE / CGM / Junta Militar / ASCOM

20h30: Saída da Imagem em direção à Paróquia Divino Espírito Santo.

20h50: Chegada na Paróquia Divino Espírito Santo e início da Vigília com as Novas Comunidades e Renovação Carismática Católica da Região São Vicente de Paulo.



Sábado, 31 de agosto



7h: Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Amparo

8h15: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/RdxgPwtVo5vfHGK47

8h35: Área Missionária Maria Mãe da Igreja (Capela Cristo Salvador, Rua Euclides da Cunha, 45)

9h15: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/JBCNEp8LfJMhsw8X9

9h20: Paróquia Cristo Rei (Rua Liberdade, S/N)

10h05: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/FDoLnBsh9UJgLn138

10h15: Paróquia Cristo Peregrino

10h55: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/4y734KEaM3zSYV4q7

11h: Residencial Castanheira

11h20: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/jpNFs5NbvN8GxVPB6

11h25: Paróquia Santo André, Apóstolo

12h15: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/pUEAKaF9PCppEGe26

12h30: Hospital Modelo - Rito da Bênção, visita da Imagem nas Alas do Hospital

13h40: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/khYAYgnBoRH7aJGj9

13h45: Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

14h30: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/kP2mCmdVypzPiEsK6

14h40: Supermercado Batista (Cidade Nova)

15h: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/HgwKJiCBka6Jyd2X9

15h10: Paróquia Santa Paula Frassinetti

17h25: Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia (Santa Missa)

18h30: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/kdwnobEqW6yV8F4T7

18h40: Área Missionária Santo Agostinho (Igreja Nossa Senhora da Luz)

19h30: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/U4LKN6qgXB9wMsa36

19h40: Paróquia Santa Maria Mãe de Deus - Início da Vigília com a Juventude da Região São Vicente de Paulo



Domingo, 1º de setembro



SOLENIDADE DE SANTA MARIA DE BELÉM, padroeira da Arquidiocese



7h - Santa Missa na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

8h10: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/Py6cY41K52ugKjbG7

8h20: Paróquia São Lucas Evangelista

9h: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/ux5h1FnPeuZ7dVzh9

9h10: Casa Assis Panificadora

10h10: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/GxAotydTTj3qcHQr6

10h20: Feira do PAAR (Parada na RM Farma / Preço Baixo / Imagem desce e visita aos feirantes)

11h: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/zKHHuWNRgLeqXqVS7

11h20: Batalhão da PM no PAAR (Recepção da IP com honras de Chefe de Estado)

11h55: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/i4Q6sUmKAW7NXdCfA

12h: Paróquia São Vicente de Paulo (Missa)

13h30: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/V5zd6MPozhhETtsi7

13h40: Hospital Santa Maria de Ananindeua

14h40: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/wZUkSDT9GUYoWmC8A

14h50: Parada para Homenagens - Comunidade da Zona Rural de Ananindeua

14h55: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/ttW9yMvUqEM8au9v5

15h: Paróquia Transfiguração do Senhor

15h45: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/H3nQhqEjm4wpoPNR8

16h: Paróquia Santíssimo Redentor

16h55: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/H3nQhqEjm4wpoPNR8

17h15: Paróquia Ascensão do Senhor

18h10: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/N8cXfemESq11s5jT6

18h20: Paróquia São José Operário

19h05: Saída

Percurso: https://maps.app.goo.gl/N8cXfemESq11s5jT6

19h15: Paróquia Santo Inácio de Loyola. Encerramento da Visita.



Próximas visitas



03 e 04 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

05 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

23 e 24 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz