Pré-inscrição da 12ª Edição da Feira de Artesanato do Círio segue até 02 de setembro

A Feira de Artesanato do Círio (FAC) realiza de forma digital, até o dia 02 de setembro, o período de pré-inscrição de artesãos interessados em participar do evento em 2024. Promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), a FAC tem como objetivo incentivar a cultura e a comercialização dos produtos relacionados ao Círio de Nazaré.

Após a pré-inscrição, os empreendedores selecionados serão contatados pela equipe da organização da FAC para efetuarem sua inscrição, que poderá ser feita de maneira virtual ou presencial, conforme critério estabelecido pelo Sebrae Pará. Serão selecionados 110 expositores de artesanato para participarem do evento.

A Feira de Artesanato do Círio contará com estandes de comercialização, sala de imprensa, estúdio digital, refeitório, depósitos, espaço de ouvidoria, palco para atrações culturais e área de alimentação. Os produtos passarão por um processo de curadoria para garantir a qualidade e autenticidade dos itens comercializados.

Clique aqui e inscreva-se.

Para participar, os empreendedores devem possuir CNPJ ativo no segmento ou carteira do Programa do Artesanato Brasileiro. Produtos industrializados não serão aceitos, assim como alimentos e bebidas nos estandes de artesanato. As inscrições para a FAC 2024 ocorrerão de 11 a 13 de setembro.

Feira do Artesanato do Círio Feira do Artesanato do Círio - Foto: Carlos Borges Feira do Artesanato do Círio - Foto: Carlos Borges Feira do Artesanato do Círio - Foto: Carlos Borges Feira do Artesanato do Círio - Foto: Carlos Borges Feira do Artesanato do Círio - Foto: Carlos Borges

Sobre a FAC 2024

A 12ª edição da FAC terá como país convidado Barbados, e contará com a exposição de diferentes tipologias artesanais, como fibra de miriti, cerâmica, cuias, gemas, entre outros. O evento ocorrerá de 10 a 16 de outubro de 2024, no Parque Urbano Belém Porto Futuro, na capital paraense. O horário será das 10h às 22h, exceto no domingo do Círio, que funcionará das 15h às 22h.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, o atendimento aos interessados será realizado nas Agências Regionais do Sebrae no Pará, distribuídas em diversas cidades do estado.