Círio 2024: sorteio de escolas para conduzir carros de promessas será nesta quinta-feira (29/08)

Nesta quinta-feira, 29, serão sorteadas as escolas responsáveis pela condução dos carros de promessas do Círio de Nazaré 2024. O sorteio será no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, a partir das 19h, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Todos os anos, escolas de ensino médio de Belém conduzem os carros de promessas e prestam apoio aos promesseiros durante a grande procissão do Círio. “Muitos não sabem que no início da procissão de domingo saem os carros de promessas, conduzindo a romaria e que são conduzidos por estudantes. Desde às 4 da manhã, esses carros já começam a ser alinhados ao longo da avenida Presidente Vargas, com os alunos de cada escola responsável, aguardando a chegada da procissão”, afirma Antônio Sousa, diretor de procissões.

As escolas sorteadas voltam a se reunir com a DFN no dia 21 de setembro para a “formação dos alunos das escolas”, momento importante para a preparação dos estudantes. A programação está agendada para às 15h, na Casa de Plácido.

Desde 2021, a procissão passou a ter 14 carros, com a introdução do Carro da Saúde. Mas as escolas conduzem apenas 10 carros, pois os quatro Carros dos Anjos são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré. Completam o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e o Carro da Saúde.