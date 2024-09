Círio 2024: inscrições para os Carros dos Anjos começam nesta segunda (2), na Basílica Santuário

A Diretoria da Festa de Nazaré inicia, nesta segunda-feira (2), as inscrições para as crianças que vão sair nos Carros dos Anjos do Círio 2024. As inscrições serão feitas no corredor lateral da Basílica Santuário, ao lado da Sacristia, de 8h30 às 12 horas.

São 50 vagas para cada carro, totalizando 200 crianças, com idades entre 3 e 10 anos. As inscrições seguem até o dia 27 de setembro.

Do dia 2 até o dia 6 as inscrições são para o carro 01. De 9 a 13 para o carro 02; de 16 a 20, carro 03; e, de 23 a 27, carro 04. Os documentos necessários são os seguintes: RG do responsável, Certidão de Nascimento da criança e comprovante de residência.

VEJA MAIS: