Círio 2024: inscrições para concurso de redação começam nesta segunda (2); veja como participar

As inscrições para o XXX Concurso de Redação sobre o Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), poderão ser feitas por estudantes do Ensino Médio das redes pública e particular do Pará e suas respectivas escolas a partir desta segunda-feira (2). O objetivo dessa ação de evangelização, no contexto do Círio 2024, é a escolha da melhor redação, elaborada a partir da proposta apresentada pela Comissão Elaboradora do Concurso. As inscrições se estendem até o dia 20 de setembro.

As escolas interessadas deverão acessar o site www.ciriodenazare.com.br e preencher a ficha disponível. A DFN informa que cada escola poderá participar com dois alunos. Após preencher esta ficha, as escolas devem encaminhar para secretaria@ciriodenazare.com.br anexando, além da ficha devidamente preenchida, cópia de documento de identidade recente do aluno. As fichas também poderão ser entregues na Secretaria da Diretoria da Festa, no Centro Social Nazaré, no horário de 14 às 20 horas.

Prova

A aplicação da prova será no dia 22 de setembro de 2024 (domingo), de 9 às 11 horas, no Centro Social de Nazaré. A redação deverá ter enfoque religioso, e ainda que sejam abordados temas transversais, o enfoque principal será dado ao tema do Círio deste ano: “Perseverar na oração, com Maria, mãe de Jesus”. Os participantes autores das três melhores redações e seus respectivos professores de redação da escola receberão premiações.

“Neste ano de 2024, o tema do Círio de Nazaré nos une a toda a Igreja Católica, que ao longo deste ano está vivendo o Ano da Oração, em preparação ao Jubileu de 2025. O papa Francisco expressou o seu desejo de que o ano de 2024 possa ser para a Igreja uma experiência comparável a uma grande ‘sinfonia’ de oração, um tempo de graça que ajude cada fiel a ‘recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de o escutar e de o adorar’. Com o concurso queremos aproximar os jovens dessas palavras, da igreja e levá-los a refletir sobre a oração”, ressalta Jorge Xerfan, diretor de Evangelização da DFN.

Resultado

O resultado dos três primeiros lugares será divulgado até o dia 1º de outubro, no site www.ciriodenazare.com.br e na sede da Diretoria da Festa. As escolas vencedoras serão informadas do resultado. A premiação ocorre dia 8 de outubro, na abertura oficial do Círio.

SERVIÇO

XXX Concurso de Redação sobre o Círio

Inscrições: de 02 a 20 de setembro de 2024

Onde: no site www.ciriodenazare.com.br

Dia da aplicação da prova: 22 de setembro de 2024

Hora: 9h às 11h

Local: Centro Social de Nazaré, Praça Justo Chermont, s/n – Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário)