Airbnb: como anunciar hospedagem? Veja dicas para garantir uma renda extra durante a COP 30

Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, se aproximando, Belém se prepara para receber visitantes de todo o mundo. Para quem busca uma oportunidade de gerar uma renda extra durante o evento, o Airbnb se apresenta como uma excelente opção.

O Airbnb é uma plataforma de aluguel de hospedagens residenciais, que permite que qualquer pessoa disponibilize ou reserve acomodações ao redor do mundo. Atualmente, o site opera em mais de 190 países, incluindo o Brasil, oferecendo milhares de opções de estadias ao redor do mundo.

Se está interessado em se tornar um anfitrião na plataforma, confira este guia sobre como anunciar sua hospedagem.

VEJA MAIS

Passo a passo para se tornar um anfitrião no Airbnb

1. Crie um perfil:

Faça login na plataforma e complete seu perfil com informações básicas como nome, telefone, e-mail e CPF/RG. Se você já tem um perfil de hóspede, pode usá-lo para se tornar um anfitrião.

2. Detalhe sua propriedade:

Descreva o imóvel detalhadamente, incluindo tipo, capacidade de hóspedes, endereço e comodidades. Quanto mais informações você fornecer, maiores são as chances de atrair hóspedes interessados.

3. Publique fotos atraentes:

Tire fotos de alta qualidade e bem iluminadas do imóvel. As imagens são o primeiro contato que os hóspedes terão com seu espaço e são essenciais para gerar interesse e reservas.

4. Defina preço e regras:

Estabeleça um preço justo para a diária, considerando a alta demanda durante a COP 30. Atualize o calendário e as datas disponíveis regularmente. Defina regras claras de convivência para evitar mal-entendidos.

5. Gerencie pagamentos e recebimentos:

Escolha a forma de recebimento que melhor se adequa a você. As opções incluem pagamento rápido (até 30 minutos), PayPal (1 dia útil), transferência bancária (3 a 5 dias úteis), transferência internacional (3 a 7 dias úteis), Apple Pay (até 48 horas) e Google Pay (1 a 4 dias úteis). Lembre-se de que a forma de pagamento escolhida pode afetar o tempo que leva para o dinheiro chegar à sua conta.

6. Mantenha a organização

Para garantir uma experiência positiva para os hóspedes e maximizar seu sucesso como anfitrião, é crucial manter a comunicação, a manutenção do imóvel e a atualização das informações organizadas. Utilize o painel de controle do Airbnb para monitorar reservas e pagamentos e ajuste o que for necessário para melhorar sua performance.

Quanto um anfitrião pode ganhar?

Segundo um estudo da Priceonomics, os anfitriões do Airbnb têm potencial para ganhar até três vezes mais do que outros pequenos empresários que utilizam plataformas similares. Nos Estados Unidos, a média mensal dos ganhos é de aproximadamente 924 dólares (cerca de R$ 5 mil), mas esse valor pode variar consideravelmente.

O estudo mostra que a distribuição dos ganhos é bastante ampla:

15% dos anfitriões recebem entre 0 e 99 dólares (R$ 500) por mês;

38% ganham entre e 499 dólares (R$ 2 mil);

22% arrecadam entre 500 e 999 dólares (R$ 5 mil);

11% obtêm entre 1000 e 1499 dólares (R$ 8 mil);

5% recebem entre 1500 e 1999 dólares (R$ 10 mil);

10% ganham mais de 2000 dólares mensais.

Os valores podem variar conforme a temporada e a demanda, então, durante eventos como a COP 30, os preços e a taxa de ocupação tendem a ser mais altos.

Como receber o pagamento da hospedagem?

Uma das grandes vantagens do Airbnb é a facilidade de receber seus pagamentos. A plataforma oferece diversas opções para que você escolha a que melhor se adapta às suas necessidades. É necessário acessar as configurações da conta de anfitrião e adicionar uma forma de recebimento (cartão de crédito, PayPal, transferência bancária, etc.).

O dinheiro é liberado cerca de 24 horas após o check-in do hóspede. O tempo para o dinheiro chegar à sua conta varia conforme a forma de pagamento escolhida, como:

Pagamento rápido (cartão de crédito): Até 30 minutos.

Até 30 minutos. PayPal: 1 dia útil.

1 dia útil. Transferência bancária: De 3 a 5 dias úteis.

De 3 a 5 dias úteis. Transferência internacional: De 3 a 7 dias úteis.

De 3 a 7 dias úteis. Apple Pay: Até 48 horas.

Até 48 horas. Google Pay: De 1 a 4 dias úteis.

Para quem oferece estadias longas, de 28 noites ou mais, o Airbnb envia os pagamentos em parcelas mensais, garantindo um fluxo de renda constante. O status dos pagamentos fica disponível no painel de ganhos.

Como anunciar seu espaço pelo site do Airbnb?

Anunciar seu espaço no Airbnb é simples e rápido. Veja como fazer pelo site:

Acesse o site do Airbnb. Clique em “Anuncie seu espaço no Airbnb” no topo da página. Selecione a opção “Anúncio Fácil Airbnb”. Clique em “Crie um novo anúncio”. Complete as etapas: “Descreva sua acomodação”, “Faça com que ela se destaque” e “Concluir e publicar”. Pronto! Seu anúncio será publicado e você poderá receber reservas como anfitrião.

Como anunciar pelo aplicativo do Airbnb?

Se preferir usar o aplicativo do Airbnb, siga esses passos:

Baixe o aplicativo e faça seu cadastro; No menu, acesse as opções de perfil; Desça até a opção “Vou hospedar”; Clique em “Crie um novo anúncio”; Finalize as etapas “Descreva sua acomodação”, “Faça com que ela se destaque” e “Concluir e publicar”; Seu anúncio será publicado e você estará pronto para receber reservas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor em OLiberal.com)