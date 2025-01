Trânsito na Rua 28 de Setembro será alterado entre quinta-feira e sábado para asfaltamento

A Rua 28 de Setembro, em Belém, terá mudança no trânsito a partir das 8h desta quinta-feira (9) até as 21h de sábado (11), nos primeiros 220 metros, a partir da Avenida Visconde de Souza Franco (Doca). A alteração faz parte dos serviços de saneamento realizados pelo Governo do Pará na capital paraense. A via precisará ser interditada para receber nova pavimentação asfáltica neste trecho, que já passou por obra de esgotamento sanitário.

Com a interdição total no perímetro, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta aos condutores de veículos o acesso por rotas alternativas, como a Rua Ó de Almeida.

Complementares à obra da Nova Doca, os serviços de saneamento, que visam garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal, já foram executados na Rua Municipalidade, Avenida Visconde de Souza Franco, Passagem Vila Rica, Avenida Senador Lemos, Avenida Pedro Álvares Cabral e Rua 28 de Setembro. Os trabalhos prosseguem nas ruas Jerônimo Pimentel, Bernal do Couto e Tiradentes. O Canal da Doca também está recebendo obras específicas de esgotamento.

COP 30

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una será mais um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025, na capital paraense. A obra é executada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional.

O saneamento do entorno do Canal da Doca inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.