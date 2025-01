Oito ruas e avenidas de Belém são reestruturadas para garantir mobilidade na COP 30

Belém avança com celeridade e eficiência na preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025. Para deixar a capital pronta para sediar a primeira COP no Brasil, já denominada “COP da Amazônia”, o Governo do Pará intensifica os investimentos em melhoria da mobilidade urbana, priorizando obras e serviços que deixarão uma infraestrutura permanente para os mais de 1,3 milhão de habitantes da cidade.

Cerca de 30 obras estruturantes estão em andamento, modernizando Belém para receber o maior evento global sobre impactos do clima. Somente em 2024, a capital paraense recebeu um investimento de R$ 4 bilhões, provenientes do Tesouro Estadual, da Binacional Itaipu e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em dezembro, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) iniciou a requalificação e modernização da Avenida Duque de Caxias, uma das mais importantes vias de Belém. Localizada em um eixo estratégico de mobilidade, a avenida cruza dois bairros e conecta o centro da cidade ao Aeroporto Internacional de Belém, ao Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e ao Parque da Cidade. A via também é essencial ao escoamento do tráfego em direção às saídas da capital.

Além da Avenida Duque de Caxias, outras sete vias importantes estão no cronograma de requalificação e modernização:

Avenida Dr. Freitas

Avenida Júlio César

Rua Belém

Rua Municipalidade

Avenida Senador Lemos

Avenida Visconde de Souza Franco

Avenida Almirante Tamandaré

"Em mais um investimento dentro dos legados da COP 30, a requalificação dessas oito vias importantes de Belém irá otimizar o controle, a gestão eficiente de informações e a segurança daqueles que transitam por esses locais: motoristas, ciclistas e pedestres. A utilização dessas soluções tecnológicas em espaços públicos tem o objetivo de promover a melhoria no conforto e bem-estar, alinhando a infraestrutura urbana às necessidades de mobilidade e lazer da população da capital paraense", afirma Ruy Cabral, secretário de Estado de Obras Públicas.

Tecnologia

Entre as ações previstas nas vias reestruturadas estão a adoção de sistemas de controle de tráfego e monitoramento de vídeo; faixas inteligentes para pedestres, com iluminação indicativa em LED; implantação de 10 novas paradas de ônibus com totens de informação ao usuário; internet Wi-Fi; ampliação de calçadas; implantação de ciclovias e instalação de equipamentos de inteligência para gestão de tráfego. Essas medidas visam aumentar a fluidez do tráfego, proporcionar maior segurança aos pedestres e ciclistas, e garantir um deslocamento mais eficiente para moradores e visitantes.

"As faixas iluminadas são equipamentos que, por meio de sensores de presença, acionam um facho de luz, iluminando a travessia e dando maior segurança e visibilidade ao pedestre. As novas ciclovias garantirão mais conforto e segurança ao usuário deste modal. E para o tráfego de veículos, a instalação de semáforos AP modernos garantirão uma otimização do trânsito, já que são semáforos com tempo programáveis conforme o fluxo de carros e motos, permitindo melhor eficiência em programações, como as ondas verdes semafóricas", explica a arquiteta Naira Carvalho, autora do projeto.

Todas as oito obras serão entregues até a COP 30, totalizando a reconstrução de quase 25 quilômetros de ruas e avenidas.

Trânsito sustentável

Estão em andamento outras obras de mobilidade, com destaque para a finalização do BRT Metropolitano, na Rodovia BR-316, que terá veículos a diesel modelo Euro 6, os quais emitem 15 vezes menos carbono que os modelos atuais, e ainda modelos elétricos, que além de não emitirem gases de efeito estufa produzem baixo nível de ruído. O BRT Metropolitano atenderá aos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas.

Dois viadutos em construção em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e outros dois na entrada da capital - um já em funcionamento desde 24 de dezembro - serão entregues para a COP 30, contribuindo muito para o fluxo do trânsito durante o evento, melhorando consideravelmente a mobilidade para quem circula na região.

A obra de ampliação da Rua da Marinha, localizada no “Polígono da COP”, passará de duas faixas de rolamento para seis. A obra vai beneficiar a população de seis bairros, escoando o tráfego e garantindo mais segurança.

