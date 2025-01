Entrega de obras pré COP-30 marcam semana do aniversário de Belém

Belém celebra 409 anos no próximo domingo, 12 de janeiro, e a semana será marcada pela entrega de obras públicas, muitas delas relacionadas aos preparativos para a COP-30, evento internacional que será sediado pela cidade em 2025. Entre as inaugurações, destacam-se a macrodrenagem do Canal do Tucunduba, intervenções viárias em diversos bairros e melhorias no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. O cronograma de atividades foi organizado pelo governo estadual e municipal, aproveitando as comemorações para anunciar avanços em infraestrutura e serviços essenciais.

Na manhã de segunda-feira (6), as atividades começaram com a entrega de uma obra de recuperação de drenagem na Travessa Padre Eutíquio, no bairro da Campina. Em seguida, no final da manhã, foi inaugurado o Canal da Timbó, no bairro do Marco. A obra, que integra o pacote de infraestrutura voltado à COP-30, incluiu a recuperação das paredes do canal, a construção de novas redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, além de duas passarelas e uma ponte. A macrodrenagem do Canal da Timbó deverá beneficiar mais de 520 mil moradores,para combater alagamentos frequentes e promovendo melhorias no saneamento básico e na mobilidade urbana.

A programação continua na terça-feira (7) com a entrega da pavimentação asfáltica em vias do bairro do Tapanã. Na quarta-feira (8), será inaugurado o Centro de Referência em Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no bairro do Marco. Na quinta-feira (9), novas obras de pavimentação serão entregues no bairro do Tenoné. A pavimentação asfáltica em diferentes pontos da cidade tem o objetivo de melhorar a trafegabilidade e atender demandas antigas da população.

Na sexta-feira (10), o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna inaugura novos serviços, incluindo uma sala de hemodinâmica equipada com tecnologia moderna para procedimentos cardiológicos, além da reforma e ampliação de 49 leitos da clínica cardiológica e obstétrica e da subestação de energia elétrica. No sábado (11), a programação contempla a entrega de pavimentação asfáltica no bairro do Outeiro.

No domingo (12), dia do aniversário de Belém, haverá a entrega de mais um trecho da macrodrenagem do Canal do Tucunduba, no entroncamento com o Canal da Gentil. Além disso, serão assinados convênios entre o estado e o município, incluindo a autorização para a atuação da Polícia Militar na fiscalização de trânsito e a doação de armamentos para a Guarda Municipal.

As entregas deverão atender áreas como saneamento, saúde, mobilidade e segurança, alinhando os preparativos da cidade para a COP-30 com melhorias estruturais e serviços para a população.



Calendário

06/01 (segunda-feira)

9h: Recuperação de Drenagem (Travessa Padre Eutíquio, entre Rua Manoel Barata e Treze de Maio, Campina)

10h: Inauguração do Canal da Timbó (Bairro do Marco)

07/01 (terça-feira)

9h: Pavimentação Asfáltica no Bairro do Tapanã

08/01 (quarta-feira)

9h: Inauguração do Centro de Referência em Dermatologia da UEPA (Bairro do Marco)

09/01 (quinta-feira)

9h: Pavimentação Asfáltica no Bairro do Tenoné

10/01 (sexta-feira)

9h: Inauguração de novos serviços no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (Travessa Alferes Costa, 2000)

11/01 (sábado)

9h: Pavimentação Asfáltica no Bairro do Outeiro

12/01 (domingo)

9h: Macrodrenagem do Canal do Tucunduba (Canal da Gentil)

9h: Assinatura de convênios e doações pela Polícia Militar e Guarda Municipal (Canal da Gentil)